Cármen Lúcia alfineta: "Não faço nada errado"

Na semana passada, posição de Cármen expôs o grande distanciamento entre os integrantes do Supremo - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu, ontem, que a Corte deve passar por mais reformas e que precisa "mostrar ao povo que estamos [os magistrados] ali para servir". Ao participar do seminário "O Brasil na visão das lideranças públicas", promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, ela comentou a crise de confiança no Judiciário e sobre possíveis inovações na dinâmica do STF. Frisou, ainda, a necessidade de transparência e de explicações das ações dos integrantes do tribunal fora de Brasília.

"Da minha parte, digo: podem dormir tranquilos. Não há uma linha minha que esteja fora da lei. Eu não faço nada errado", salientou, ressalvando, porém, que não falava em nome da Corte.

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Os comentários de Cármen Lúcia vêm num momento em que fica cada vez mais explícita o distânciamento entre os ministros e o profundo desgaste na imagem da Corte provocado pela crise do Banco Master. Isso ficou explícito na semana passada. A ministra foi uma das vozes mais veementes contra a possibilidade de o STF reformular a decisão do Tribunal Superior Eleitoral — que ela preside — sobre a eleição no Estado do Rio de Janeiro e a inelegibiidade do ex-governador fluminense Cláudio Castro.

A ministra, mais Kássio Nunes Marques e André Mendonça, que também integram o TSE, se alinharam a Luiz Fux para que o pleito para o novo ocupante do Palácio Guanabara seja indireto e secreto. Os quatro se opuseram a Cristiano Zanin, que deu parecer pela convocação de uma votação popular.

Além disso, Cármen Lúcia foi indicada pelo presidente do STF, Edson Fachin, para relatar um código de ética a ser adotado pela Corte, a fim de diminuir o impacto causado pelo envolvimento dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com a crise do banco de Daniel Vorcaro. Nos bastidores aponta-se que os dois, mais o decano Gilmar Mendes, são os mais refratários à adoção de normas de conduta para os integrantes do Supremo.

Questionamento

Sobre a crise de confiança no Judiciário, a ministra explicou que o momento é de uma "agudização de algumas crises", que precisam ser pensadas, e que o STF vive um momento de "questionamento". Mais: afirmou que as instituições como um todo, tanto públicas quanto privadas, têm tido a credibilidade posta em xeque. A essa "crise de desconfiança global", segundo ela, somam-se os desafios de julgar temas de direito constitucional cada vez mais complexos.

"Aquele mundo com parâmetros postos acabou e estamos vivendo outro", disse Cármen, sobre o julgamento de temas como a responsabilidade civil das redes sociais e do uso de inteligência artificial (IA). "São perguntas inéditas e as respostas não estão prontas", afirmou.

Para a ministra, o STF tem buscado mudanças, mas "há uma avalanche que precisa ser repensada", afirmou, referindo-se à carga de processos na Corte. "Não é fácil do ponto de vista humano e funcional", disse. Cármen defendeu que, apesar das críticas, o plenário virtual foi uma "boa medida" para desafogar o acervo da Corte.

"O Supremo não pode ficar como está em sua dinâmica. Vejo essa tentativa de mudança. Não significa que não tenha muito a aperfeiçoar", observou.



