Lula e Ancelotti conversam sobre condição para Neymar jogar a Copa

Lula para Ancelotti: "Eu falei: 'Olha, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'" - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que foi questionado pelo técnico Carlo Ancelotti sobre a possível convocação de Neymar para a Seleção Brasileira. Segundo Lula, o treinador perguntou diretamente sua opinião sobre o retorno do atacante à equipe nacional. O presidente relatou que destacou critérios ligados ao desempenho esportivo e à condição física do jogador: "Eu falei: 'Olha, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'"

Lula ressaltou que, estando bem preparado, Neymar tem qualidade técnica para atuar em alto nível. Lula deu a declaração em entrevista concedida nesta terça-feira (14/4) à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM. Veja o vídeo:

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O presidente também indicou que a avaliação deve considerar o desempenho em campo, e não apenas o histórico do jogador.

Postura profissional entra na equação

Além da parte física, Lula mencionou a importância do comprometimento do atleta. Segundo ele, a decisão passa pela disposição de Neymar em manter uma postura profissional. O presidente afirmou que o jogador ainda tem idade para contribuir com a seleção, mas precisa demonstrar desempenho consistente. Ele destacou que a convocação não deve ocorrer apenas pelo reconhecimento do nome.

Durante a entrevista, Lula citou exemplos de jogadores que mantêm alto rendimento ao longo da carreira, como o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi. Segundo ele, essas referências podem servir de parâmetro para Neymar em relação à continuidade e dedicação no esporte.