Desconfiança no STF atinge maioria dos brasileiros, mostra pesquisa CNT/MDA

Para 72,9% dos entrevistados, as decisões do STF não são transparentes, frente a 16,5% que avaliam o contrário - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A maioria dos brasileiros demonstra baixa confiança nas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (14/4). De acordo com o levantamento, 38,3% afirmam não confiar na Corte, enquanto outros 37,4% dizem confiar em poucas decisões, o que revela um cenário de desconfiança predominante em relação ao tribunal.

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A percepção de falta de transparência também é expressiva. Para 72,9% dos entrevistados, as decisões do STF não são transparentes, frente a 16,5% que avaliam o contrário. Os dados indicam desgaste na imagem da instituição junto à opinião pública.

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O levantamento também mediu o nível de conhecimento e percepção sobre o caso envolvendo o banco Master. Enquanto 45,1% afirmam já ter ouvido falar bastante sobre o tema, 32,3% dizem não ter conhecimento do episódio.

Entre os que conhecem o caso, a corrupção aparece como principal problema apontado, citada por 45,8% dos entrevistados. Outros 18,4% mencionam fraude ou crime financeiro, e 16,1% atribuem a situação à falta de fiscalização por parte de órgãos de controle.

Ao avaliar responsabilidades, 29,7% dos entrevistados atribuem as fraudes aos donos e gestores do banco. Já 14,8% responsabilizam diretores do Banco Central do Brasil, enquanto 12,1% apontam o governo federal. O STF é citado por 9,5% dos entrevistados, e o Congresso Nacional do Brasil por 5,1%. Para 20,6%, todos os atores têm algum grau de responsabilidade.

As expectativas em relação ao desfecho das investigações também refletem ceticismo. Para 35,3%, poucos responsáveis serão punidos, e 30,1% acreditam que ninguém será responsabilizado. Apenas 15% consideram que todos os envolvidos devem ser punidos, enquanto 7,5% apostam que a maioria sofrerá sanções.

O conjunto dos dados aponta para uma percepção crítica da população tanto em relação às instituições quanto à capacidade de responsabilização em casos de irregularidades financeiras.

Realizado em parceria com o Instituto MDA Pesquisa, o levantamento ouviu 2.002 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal entre 8 e 12 de abril. A sondagem também reúne informações sobre avaliação de governos, expectativas para emprego e renda, impacto das apostas on-line no endividamento, além da percepção sobre golpes virtuais, confiança nas instituições e os efeitos da guerra no Irã nos preços de combustíveis e alimentos no Brasil.

A margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com um índice de confiança de 95% — isso significa que o mesmo resultado será obtido em 95 a cada 100 pesquisas realizadas, com a mesma metodologia, dentro da margem de erro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02847/2026.