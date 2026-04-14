Apostas on-line são vistas como problema por 71,9% dos brasileiros

Os dados indicam que a prática é associada principalmente a riscos sociais e financeiros - (crédito: Reprodução/Freepik)

O levantamento divulgado nesta terça-feira (14/4) pelo CNT de Opinião mostra que 71,9% dos entrevistados consideram as chamadas "bets" um grande problema no país, em meio ao avanço dessas plataformas e seus efeitos no cotidiano.

Os dados indicam que a prática é associada principalmente a riscos sociais e financeiros. Para 37,6% dos entrevistados, as apostas configuram um vício. Outros 18,8% apontam o endividamento como principal consequência, enquanto 11,6% relacionam diretamente a atividade a impactos na saúde mental.

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Apesar da popularização das plataformas, metade da população (50,4%) afirma não participar de apostas on-line. Por outro lado, 31,7% dizem ter alguém próximo que aposta com frequência, e 11,3% admitem que fazem apostas.

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A pesquisa também revela divisão sobre como o tema deve ser tratado no país. Para 38% dos entrevistados, as apostas deveriam ser proibidas no Brasil. Já 22% defendem maior fiscalização sobre a atividade, indicando pressão por algum tipo de controle mais rigoroso.

Entre os motivos que levam os brasileiros a apostar, a busca por ganho financeiro aparece como principal fator, citado por 71,9% dos entrevistados. Também são mencionadas tentativas de recuperar perdas (22,8%), a busca por adrenalina e emoção (13,1%) e a fuga da rotina (7,8%). Neste item, era possível escolher mais de uma resposta.

Realizado em parceria com o Instituto MDA Pesquisa, o levantamento ouviu 2.002 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal entre 8 e 12 de abril. A sondagem também reúne informações sobre avaliação de governos, expectativas para emprego e renda, impacto das apostas on-line no endividamento, além da percepção sobre golpes virtuais, confiança nas instituições e os efeitos da guerra no Irã nos preços de combustíveis e alimentos no Brasil. A margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com um índice de confiança de 95% — isso significa que o mesmo resultado será obtido em 95 a cada 100 pesquisas realizadas, com a mesma metodologia, dentro da margem de erro.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02847/2026.