CAE aprova compartilhamento de dados da CPI do Crime sobre caso Master

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (14/4), um requerimento para que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado compartilhe informações sigilosas relacionadas ao caso Master com um grupo de trabalho do colegiado. A proposta foi apresentada pela senadora Damares Alves.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A aprovação ocorreu no mesmo dia em que a CPI realiza a leitura e deliberação de seu relatório final, marcando o encerramento das atividades da comissão. O pedido foi aprovado de forma unânime pelos integrantes da CAE.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No requerimento, a parlamentar solicita o envio de documentos, relatórios, registros de oitivas e dados provenientes de quebras de sigilo, além de outros elementos probatórios reunidos ao longo das investigações. O foco está em informações relacionadas a operações financeiras estruturadas, fluxos atípicos de capitais e possíveis conexões entre agentes econômicos.
A senadora argumentou que a CPI reuniu um acervo robusto de informações e que o compartilhamento desses dados é fundamental para aprofundar as análises técnicas conduzidas pela CAE. Segundo ela, a cooperação entre comissões evita a duplicidade de esforços e fortalece a atuação fiscalizadora do Senado.
Enquanto isso, a CPI do Crime Organizado realiza sua última reunião sob a presidência do senador Fabiano Contarato e relatoria do senador Alessandro Vieira. O parecer final propõe o indiciamento de autoridades, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da República.
O relatório também sugere medidas legislativas para intensificar o combate ao crime organizado, como a criação de um Ministério da Segurança Pública e uma nova intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. A CPI funcionou por quatro meses e teve pedido de prorrogação negado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Saiba Mais
- Economia Governo exige que distribuidoras informem margem de lucro
- Economia Guerra no Irã começa a afetar a economia mundial, alerta FMI
- Economia Brasil gastou 5 vezes mais com juros da dívida do que com investimentos em 2025
- Economia BTG avalia ativos do BRB
- Economia Longas filas derrubam Gilberto Waller, presidente do INSS
- Economia Dólar cai abaixo de R$ 5 pela 1ª vez em 2 anos e Ibovespa renova recorde