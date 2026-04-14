CAE aprova compartilhamento de dados da CPI do Crime sobre caso Master

Damares argumentou que a CPI reuniu um acervo robusto de informações e que o compartilhamento desses dados é fundamental para aprofundar as análises técnicas conduzidas pela CAE - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (14/4), um requerimento para que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado compartilhe informações sigilosas relacionadas ao caso Master com um grupo de trabalho do colegiado. A proposta foi apresentada pela senadora Damares Alves.



A aprovação ocorreu no mesmo dia em que a CPI realiza a leitura e deliberação de seu relatório final, marcando o encerramento das atividades da comissão. O pedido foi aprovado de forma unânime pelos integrantes da CAE.



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No requerimento, a parlamentar solicita o envio de documentos, relatórios, registros de oitivas e dados provenientes de quebras de sigilo, além de outros elementos probatórios reunidos ao longo das investigações. O foco está em informações relacionadas a operações financeiras estruturadas, fluxos atípicos de capitais e possíveis conexões entre agentes econômicos.

A senadora argumentou que a CPI reuniu um acervo robusto de informações e que o compartilhamento desses dados é fundamental para aprofundar as análises técnicas conduzidas pela CAE. Segundo ela, a cooperação entre comissões evita a duplicidade de esforços e fortalece a atuação fiscalizadora do Senado.



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Enquanto isso, a CPI do Crime Organizado realiza sua última reunião sob a presidência do senador Fabiano Contarato e relatoria do senador Alessandro Vieira. O parecer final propõe o indiciamento de autoridades, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da República.

O relatório também sugere medidas legislativas para intensificar o combate ao crime organizado, como a criação de um Ministério da Segurança Pública e uma nova intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. A CPI funcionou por quatro meses e teve pedido de prorrogação negado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.