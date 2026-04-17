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Cúpula Brasil-Espanha

Com Sanchez, Lula critica ‘nova corrida armamentista' no mundo

Em declaração conjunta em Barcelona, o presidente brasileiro criticou o uso de tecnologias como a inteligência artificial em guerras

Lula:
Lula: "Assistimos atônitos a uma nova corrida armamentista. Mulheres e crianças viram alvos e a inteligência artificial substitui a ética humana" - (crédito: Ricado Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (17/4) a “nova corrida armamentista” que o mundo enfrenta no momento, incluindo o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, na guerra.

A fala ocorreu em declaração conjunta com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanchez, durante visita de Estado em Barcelona.

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“Assistimos atônitos a uma nova corrida armamentista. Mulheres e crianças viram alvos e a inteligência artificial substitui a ética humana”, discursou Lula. Ele elogiou ainda a postura espanhola de não apoiar a guerra no Irã, e não permitir o uso de seu espaço aéreo e território para o conflito.

“Por isso, meu caro amigo Pedro Sanchez, eu entendo  perfeitamente quando você diz “não” à guerra. Eu também disse não à guerra quando assumi a Presidência da República em 2003. Quando o então presidente dos EUA pediu que o Brasil participasse da Guerra do Iraque, eu disse que a guerra do Brasil era outra”, acrescentou.

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Evento em defesa da democracia

Lula também destacou a 4ª edição do evento Em Defesa da Democracia, que reúne líderes internacionais críticos à extrema-direita, e que será realizado neste sábado (18). O evento é uma iniciativa do Brasil e da Espanha.

“Brasil e Espanha estão na mesma trincheira. Somos exemplos de que é possível construir soluções para os problemas que nos afligem sem ceder às promessas vazias do extremismo”, declarou.

O encontro entre os dois ocorreu na 1ª Cúpula Brasil-Espanha, que reuniu autoridades dos dois países. Além da declaração conjunta, Lula e Sanchez assinaram acordos de cooperação em áreas como minerais críticos, ciência e tecnologia, serviços aéreos, entre outros.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 17/04/2026 09:51 / atualizado em 17/04/2026 10:05
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