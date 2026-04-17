Gleisi sobre prisão de Ex-BRB: 'Hoje a gente sabe quem prejudicou Brasília'

A fala também remete a declarações anteriores do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

Após a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, a deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo Paraná, Gleisi Hoffmann (PT), utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (17/4) para comentar o caso. Na publicação, Gleisi afirmou que “hoje a gente sabe quem prejudicou o povo de Brasília”, ao se referir ao escândalo envolvendo o Banco Master e o BRB.

A fala também remete a declarações anteriores do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que havia atribuído a partidos como PT e PSB a responsabilidade por dificultar a tentativa de aquisição do Banco Master pelo banco público.

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Segundo a parlamentar, quando o Banco Central barrou a operação, Ibaneis teria acusado adversários políticos de prejudicar a capital. “Hoje a Polícia Federal prendeu Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB nomeado por Ibaneis”, escreveu.

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Ela também comentou que Costa foi responsável pela compra de cerca de R$ 12 bilhões em ativos de alto risco do Banco Master. “O mesmo que comprou R$ 12 bilhões em papéis podres do Banco Master e que tentou limpar a sujeira comprando o banco de Daniel Vorcaro”, declarou.

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Paulo Henrique Costa foi preso na última quinta-feira (16/4), durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A ação cumpriu mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). As investigações apuram suspeitas de crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.