InícioPolítica
Apostas on-line

Lula critica propagandas de bets na TV e defende regras mais duras

Presidente comentou sobre o tema em Barcelona, durante a 1ª Cúpula Brasil-Espanha, primeira parada de um giro que fará nos próximos dias por países europeus

Lula afirmou que o Brasil é um país
Lula afirmou que o Brasil é um país "historicamente contra" os jogos de azar - (crédito: Ricado Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira (17) uma regulação mais rigorosa para as bets, com foco especial na publicidade dessas plataformas. Segundo ele, o Brasil é um país “historicamente contra” os jogos de azar.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Lula abordou o tema durante coletiva de imprensa ao lado do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, na 1ª Cúpula Brasil-Espanha, realizada em Barcelona.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“A quantidade de apostas na televisão brasileira, era importante dizer aqui para a imprensa espanhola e a imprensa brasileira, o Brasil, historicamente, é contra o jogo de azar. Historicamente. O Brasil, que era o país mais religioso do mundo, ou seja, o país católico mais importante, com a maior população católica, nós sempre fomos contra”, respondeu Lula ao ser questionado sobre iniciativas de regulamentação de plataformas digitais. 

“E, de repente, o cassino entrou dentro da nossa casa via celular. E uma das coisas que está endividando a sociedade, fazendo com que ela gaste aquilo que não poderia gastar, são  as apostas no mundo digital”, frisou ainda.

O governo federal prepara um endurecimento das regras para as casas de apostas, com restrições à publicidade e a busca por medidas para reduzir o endividamento das famílias com as bets. Também deve incluir a proibição temporária de acesso a essas plataformas para quem aderir ao programa de renegociação de dívidas, que deve ser anunciado nas próximas semanas. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 17/04/2026 10:14
SIGA
x