Lula critica propagandas de bets na TV e defende regras mais duras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira (17) uma regulação mais rigorosa para as bets, com foco especial na publicidade dessas plataformas. Segundo ele, o Brasil é um país “historicamente contra” os jogos de azar.
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Lula abordou o tema durante coletiva de imprensa ao lado do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, na 1ª Cúpula Brasil-Espanha, realizada em Barcelona.
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“A quantidade de apostas na televisão brasileira, era importante dizer aqui para a imprensa espanhola e a imprensa brasileira, o Brasil, historicamente, é contra o jogo de azar. Historicamente. O Brasil, que era o país mais religioso do mundo, ou seja, o país católico mais importante, com a maior população católica, nós sempre fomos contra”, respondeu Lula ao ser questionado sobre iniciativas de regulamentação de plataformas digitais.
“E, de repente, o cassino entrou dentro da nossa casa via celular. E uma das coisas que está endividando a sociedade, fazendo com que ela gaste aquilo que não poderia gastar, são as apostas no mundo digital”, frisou ainda.
O governo federal prepara um endurecimento das regras para as casas de apostas, com restrições à publicidade e a busca por medidas para reduzir o endividamento das famílias com as bets. Também deve incluir a proibição temporária de acesso a essas plataformas para quem aderir ao programa de renegociação de dívidas, que deve ser anunciado nas próximas semanas.
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