Boulos diz ser "razoável" que Lula revogue a "taxa das blusinhas"

Boulos, no entanto, ponderou que a chamada taxa das blusinhas foi de iniciativa do Congresso - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência, classificou nesta sexta-feira (17/4) como “razoável” a possibilidade de revogação da chamada “taxa das blusinhas”, imposto de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

"Razoável que o governo possa revogar essa medida", disse Boulos nesta sexta-feira (17/4), em entrevista à GloboNews. O ministro de Lula, no entanto, ponderou que a chamada taxa das blusinhas foi de iniciativa do Congresso.

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"Taxa das blusinhas não foi iniciativa do governo. Quem votou foi o parlamernto", acrescentou Boulos, sem explicar por que o Executivo sancionou a matéria, conforme o Legislativo aprovou.

Divergências no governo

A divergência entre ministros palacianos sobre a manutenção da “taxa das blusinhas” ganhou repercussão nos últimos dias. Enquanto a medida é defendida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o imposto de 20% sobre produtos importados de até US$ 50 foi criticado pelo ministro José Guimarães, titular da Secretaria de Relações Institucionais.

"Continuo a entender quer é necessário (taxa das blusinhas)", defendeu Alckmin, em conversa com jornalistas, na quinta-feira (16). Já Guimarães limitou-se a classificar uma possível revogação do imposto como uma "boa ideia".