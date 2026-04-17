Boulos diz ser "razoável" que Lula revogue a "taxa das blusinhas"

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência, classificou nesta sexta-feira (17/4) como “razoável” a possibilidade de revogação da chamada “taxa das blusinhas”, imposto de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Razoável que o governo possa revogar essa medida", disse Boulos nesta sexta-feira (17/4), em entrevista à GloboNews. O ministro de Lula, no entanto, ponderou que a chamada taxa das blusinhas foi de iniciativa do Congresso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Taxa das blusinhas não foi iniciativa do governo. Quem votou foi o parlamernto", acrescentou Boulos, sem explicar por que o Executivo sancionou a matéria, conforme o Legislativo aprovou.
Divergências no governo
A divergência entre ministros palacianos sobre a manutenção da “taxa das blusinhas” ganhou repercussão nos últimos dias. Enquanto a medida é defendida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o imposto de 20% sobre produtos importados de até US$ 50 foi criticado pelo ministro José Guimarães, titular da Secretaria de Relações Institucionais.
"Continuo a entender quer é necessário (taxa das blusinhas)", defendeu Alckmin, em conversa com jornalistas, na quinta-feira (16). Já Guimarães limitou-se a classificar uma possível revogação do imposto como uma "boa ideia".