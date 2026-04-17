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LUTO NO ESPORTE

Motta exalta legado de Oscar e diz que ele seguirá inspirando esporte

Presidente da Câmara lamenta morte do ex-atleta e ressalta trajetória marcada por garra e talento no basquete mundial

Ao se manifestar, Motta exaltou o legado de Oscar Schmidt. - (crédito: Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Ao se manifestar, Motta exaltou o legado de Oscar Schmidt. - (crédito: Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A morte de Oscar Schmidt, que ocorreu nesta sexta-feira (17/4), levou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), a destacar a dimensão do legado deixado pelo ex-jogador para o esporte brasileiro. Em manifestação nas redes sociais, o parlamentar lembrou o atleta como um dos maiores símbolos da história do basquete nacional.

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“Recebo com tristeza a notícia da partida do eterno Mão Santa. Gigante na trajetória e no talento, deixa como principal marca seus momentos de garra e amor ao esporte e à camisa da Seleção Brasileira”, afirmou. Motta também expressou solidariedade aos familiares e amigos, ressaltando que o legado de Oscar Schmidt seguirá como inspiração no esporte brasileiro. 

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Reconhecido internacionalmente, Oscar construiu uma carreira marcada por feitos históricos dentro das quadras. Com participações em cinco edições dos Jogos Olímpicos, o ex-atleta se tornou um dos maiores pontuadores da história do basquete e referência para gerações de jogadores.

Entre os momentos mais emblemáticos, está a atuação decisiva na vitória do Brasil sobre os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis — resultado que entrou para a história como uma das maiores conquistas do basquete nacional. Além disso, integrou a equipe que conquistou a medalha de bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas.

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 17/04/2026 19:27
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