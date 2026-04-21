Nova crise no clã Bolsonaro com retirada de candidatura do PL ao TCU

Com a retirada de Soraya, Flávio passou a apoiar o deputado Elmar Nascimento (União-BA), que contou com apenas 96 votos - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A eleição para a vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), que consagrou, com larga margem de votos, o deputado Odair Cunha (PT-MG), provocou nova crise no clã Bolsonaro.

Indicada à vaga pelo pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), a deputada Soraya Santos (PL-RJ) decidiu retirar sua candidatura durante o pleito. Ela alegou que a desistência ocorreu por vontade própria, mas surgiram críticas a Flávio. Segundo informações obtidas pelo Correio por meio de uma fonte, a retirada teria sido articulada pelo próprio senador.

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"Ela sofreu uma violência política. Obrigaram-na a retirar a candidatura, porque, caso o candidato do Lula ganhasse, ela teria que carregar essa culpa pelo resto da vida", disse uma assessora que acompanhou de perto a disputa da parlamentar pela vaga ao TCU, fortalecida por diversos grupos de mulheres da ala bolsonarista, inclusive a própria ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Nas redes sociais, por sinal, Michelle compartilhou um story com a frase: "Soraya, o TCU seria muito melhor com você lá. Triste dia". Com a retirada de Soraya, Flávio passou a apoiar o deputado Elmar Nascimento (União-BA), que contou com apenas 96 votos, menos da metade do candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa.

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O movimento levou, além da derrota da oposição, críticas ao filho 01 por ter adotado um discurso em favor das mulheres como estratégia política e a abandonando na reta final da disputa na tentativa de ganhar a corrida pelo TCU.