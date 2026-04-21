Campeonato Brasileiro reúne a elite dos saltos ornamentais no DF

Brasília será o centro dos saltos ornamentais do país, de 22 de abril a 3 de maio, com a realização do Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais 2026, com entrada gratuita e programação diária das 9h às 17h no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama.
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Principal competição nacional da modalidade, o evento reunirá mais de 150 atletas de todas as regiões, além de delegações internacionais, no complexo equipado com estrutura de alto nível, alinhada aos padrões dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.
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Organizado pela Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais (CBSO), com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, o torneio terá papel decisivo tanto na definição dos campeões nacionais quanto na formação das Seleções Brasileiras para competições internacionais.
“Estamos reunindo em Brasília o que há de melhor nos saltos ornamentais do Brasil, em uma competição decisiva para o cenário nacional e para a montagem das equipes que representarão o país no exterior. Além disso, competir em uma estrutura modernizada como a do Centro Olímpico do Gama eleva o nível das disputas e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da modalidade”, destaca Hugo Parisi, presidente da CBSO e atleta olímpico.
A competição contará com os principais nomes do país, incluindo atletas olímpicos do Brasil, como Ingrid Oliveira e Luana Lira. No masculino, Diogo Silva, Rafael Max e Luís Felipe Moura chegam como destaques e carregam uma ligação especial com o palco do evento, pois iniciaram as trajetórias no próprio Centro Olímpico do Gama.
O nível técnico também será elevado pela presença internacional. Entre os confirmados está o norte-americano Steele Johnson, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos Rio-2016, além de delegações da Argentina e da Colômbia.
A programação será dividida em duas etapas. De 22 a 26 de abril, entram em ação as categorias Júnior e Principal (Elite), com disputas que, além dos títulos nacionais, servirão como seletiva oficial para competições do calendário da World Aquatics no segundo semestre, incluindo o Campeonato Mundial e etapas da Copa do Mundo.
Na sequência, de 28 de abril a 3 de maio, o protagonismo será dos jovens talentos. Atletas de 6 a 13 anos representarão alguns dos principais clubes e projetos formadores do país, como Esporte Clube Pinheiros, Fluminense, Time Rio 21 e Grêmio Vila Olímpica da Paraíba, reforçando o papel do campeonato como vitrine para o futuro da modalidade.
Serviço
Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais
Quando: 22 de abril a 3 de maio de 2026
Horário: 9h às 17h
Local: Centro Olímpico e Paralímpico do Gama
Entrada: Gratuita
Cerimônia de Abertura: 22 de abril de 2026, às 8h30
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