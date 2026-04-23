Deputado antecipa coleta de DNA em meio a acusações de estupro

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL) afirmou nesta quinta-feira (23/4) que coletou material genético para exame de DNA, em meio a acusações de estupro de vulnerável e pedofilia, que nega. Segundo ele, a medida foi tomada por iniciativa própria para antecipar provas e dar celeridade à apuração do caso.

Em vídeo nas redes sociais, o parlamentar disse ter solicitado autorização judicial para realizar a coleta. As acusações foram apresentadas à Polícia Federal (PF) por parlamentares e envolvem uma menina de 13 anos. “Acabei de coletar o meu material genético e, por livre e espontânea vontade, pedi uma ordem judicial para fazer essa coleta", disse.

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As acusações partiram do ex-líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), e da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), e motivaram o protocolo de uma notícia-crime em 27 de março pelos parlamentares. Na ocasião, Lindbergh afirmou que não se intimidará com as ações prometidas pelo parlamentar alagoano e elevou o tom das cobranças.

“Então, Sr. Alfredo Gaspar, nós não temos medo, e pare de mentir, o único jeito de você resolver esse problema é entregando o seu material genético à Polícia Federal, não é representando o DNA de um primo, de uma pessoa de vinte e tantos anos, de um assunto passado. […] A única coisa que ele pode fazer, em vez de ficar gritando, pensando que intimida as pessoas, é apresentar o seu material genético”, declarou.

Gaspar declarou não temer investigações e defendeu rapidez na apuração. “A verdade é soberana. Eu só quero justiça. Eu quero celeridade. O povo brasileiro merece essa resposta imediata”, afirmou.

Além do exame coletado, o deputado informou que ingressou com ações nas esferas cível e criminal contra os responsáveis pelas acusações. Entre os pedidos, estão a responsabilização por danos morais e a apuração de possíveis crimes como calúnia e difamação. No Congresso, também foram protocoladas representações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal solicitando a cassação de mandatos de parlamentares envolvidos no episódio.

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