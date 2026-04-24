Com 2 votos a 0, STF decide nesta sexta futuro do ex-presidente do BRB

A análise ocorre no plenário virtual da Corte e trata do referendo à decisão do relator, ministro André Mendonça, que determinou a medida cautelar - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) encerra às 23h59 desta sexta-feira (24) o julgamento que decidirá se o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, continuará preso preventivamente.

A análise ocorre no plenário virtual da Corte e trata do referendo à decisão do relator, ministro André Mendonça, que determinou a medida cautelar. Nesse formato, os votos são inseridos eletronicamente, sem discussão entre os magistrados.

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Até agora, dois ministros já se manifestaram pela manutenção da prisão: o próprio Mendonça e Luiz Fux. Ainda faltam os votos de Kássio Nunes Marques e Gilmar Mendes.

O colegiado conta ainda com Dias Toffoli, que se declarou suspeito e não participa do julgamento. A decisão reduz o quórum a quatro integrantes e pode ser decisiva: em caso de empate, prevalece o entendimento mais favorável ao investigado.

Toffoli deixou a relatoria do caso em fevereiro, após a Polícia Federal enviar ao presidente do STF, Edson Fachin, relatório com informações extraídas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, alvo das investigações.

Delação

Preso preventivamente no Complexo Penitenciário da Papuda, Paulo Henrique Costa pretende solicitar transferência para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, com o objetivo de negociar um acordo de delação premiada. Ele foi detido na quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master.

O advogado Eugênio Aragão, que assumiu a defesa do executivo, afirmou que ainda não pediu a transferência por considerar a medida prematura. Segundo ele, a prioridade no momento é a definição do STF sobre a manutenção da prisão.

Aragão substitui o advogado Cléber Lopes, que deixou o caso por decisão do cliente. Lopes também atua em ações do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, que, segundo fontes ouvidas pela reportagem, pode ser citado em eventual acordo de colaboração.

Delação Preso preventivamente no Complexo Penitenciário da Papuda, Paulo Henrique Costa pretende solicitar transferência para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, com o objetivo de negociar um acordo de delação premiada. Ele foi detido na quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. O advogado Eugênio Aragão, que assumiu a defesa do executivo, afirmou que ainda não pediu a transferência por considerar a medida prematura. Segundo ele, a prioridade no momento é a definição do STF sobre a manutenção da prisão. Aragão substitui o advogado Cléber Lopes, que deixou o caso por decisão do cliente. Lopes também atua em ações do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, que, segundo fontes ouvidas pela reportagem, pode ser citado em eventual acordo de colaboração. A decisão da Segunda Turma deve ser concluída até o fim do dia e pode influenciar os próximos passos da defesa, incluindo a eventual formalização de negociações com o Ministério Público.