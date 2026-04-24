Nikolas ataca Jair Renan e intensifica troca de ofensas nas redes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) protagonizou uma troca de ofensas com o Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (24/4), por meio das redes sociais. A discussão ganhou repercussão após o parlamentar mineiro publicar críticas ao vereador de Balneário Camboriú (SC).
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O episódio começou quando Nikolas respondeu a um internauta que o provocava por ter trocado de camisa em um vídeo divulgado em suas redes. Em tom irônico, o deputado afirmou que enviaria uma emenda “para internar vocês num hospício”.
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A resposta chamou a atenção de Jair Renan, que reagiu com um comentário curto: “Galvão?”. A interação rapidamente viralizou e ampliou o alcance da discussão entre os dois.
Na sequência, Nikolas publicou um print da conversa em seu perfil na rede social X (antigo Twitter) e elevou o tom das críticas. “Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla, não alcança a de uma toupeira cega”, escreveu o deputado.
A troca de ataques ocorre em meio a outros episódios recentes envolvendo membros da família Bolsonaro e aliados políticos, que têm protagonizado divergências públicas nas redes sociais.
O embate também repercute entre apoiadores e críticos, reforçando o ambiente de tensão e disputas internas dentro de grupos ligados ao PL, partido ao qual ambos estão filiados.
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