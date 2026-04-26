Zé Guimarães mantém articulações para aprovação de Messias ao STF

O ministro de Relações Institucionais, Zé Guimarães, afirmou neste domingo (26/4) que as negociações continuam para garantir a posse do advogado-geral da União Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele afirmou que está mantendo reuniões constantes com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Recém-empossado, Guimarães substitui Gleisi Hoffmann (PT), que se descompatibilizou do cargo para disputar o Senado pelo estado do Paraná. Entre as prioridades do novo cargo está a missão de destravar a indicação de Messias.

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À declaração foi dada na manhã deste domingo, em sua chegada ao 8º Congresso Nacional do partido, que ocorre em Brasília. Ele revelou que mantém ótima relação com Alcolumbre e que vem conversando com ele quase que diariamente.

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O senador Humberto Costa (PT-PE), que também compareceu ao evento, disse que o cenário para eleger Messias é positivo. Ele garantiu que não existe acordo com a oposição para votar a favor da Dosimetria em troca do apoio a Messias. “Para nós, esse veto é muito importante”, afirmou.

Desde que foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o nome de Jorge Messias enfrenta resistência de parlamentares da oposição. Para assumir a cadeira, ele precisar de, no mínimo, 41 votos no plenário. O relator da indicação, senador Weverton Rocha (PDT-MA), já apresentou parecer favorável.

A sabatina de Messias está marcada para a próxima quarta-feira (29) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se aprovado, a votação segue para análise do Senado, que possivelmente, deve ocorrer no mesmo dia.