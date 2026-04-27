Flávio e Tarcísio participam da Agrishow nesta segunda-feira

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participa nesta segunda-feira (27/4) da Agrishow 2026, maior feira do agronegócio, realizada anualmente. Ele estará acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição no estado. O evento ocorre em Ribeirão Preto, no interior paulista.
A feira é, tradicionalmente, utilizada por candidatos em ano eleitoral como palanque e ponto de encontro com representantes do agronegócio. Em geral, políticos de direita comparecem em peso.
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Além de Flávio e Tarcísio, os também pré-candidatos e ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) estarão na feira na terça-feira (28).
Aliados, Flávio e Tarcísio terão sua primeira agenda pública juntos em São Paulo durante a feira. O governador chegou a ser cotado para representar o bolsonarismo na disputa presidencial, mas Flávio foi o candidato escolhido.
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Lula não participa
Em contrapartida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completará o seu mandato sem participar do evento. Ele foi representado no domingo (26) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro da Agricultura, André de Paula, e pela ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli.
A feira, inclusive, foi palco de tensão entre Lula e representantes do agro. Em 2023, primeiro ano de mandato, o então ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi “desconvidado” da edição por conta da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Por causa disso, o governo federal chegou a ameaçar retirar patrocínios à feira.
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