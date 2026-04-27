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Eleições 2026

Flávio e Tarcísio participam da Agrishow nesta segunda-feira

Evento ocorre em Ribeirão Preto e é utilizado como palanque e ponto de encontro com representantes do agro por políticos de direita

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Flávio Bolsonaro. - (crédito: Reprodução/X)
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Flávio Bolsonaro. - (crédito: Reprodução/X)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participa nesta segunda-feira (27/4) da Agrishow 2026, maior feira do agronegócio, realizada anualmente. Ele estará acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição no estado. O evento ocorre em Ribeirão Preto, no interior paulista.

A feira é, tradicionalmente, utilizada por candidatos em ano eleitoral como palanque e ponto de encontro com representantes do agronegócio. Em geral, políticos de direita comparecem em peso.

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Além de Flávio e Tarcísio, os também pré-candidatos e ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) estarão na feira na terça-feira (28).

Aliados, Flávio e Tarcísio terão sua primeira agenda pública juntos em São Paulo durante a feira. O governador chegou a ser cotado para representar o bolsonarismo na disputa presidencial, mas Flávio foi o candidato escolhido.

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Lula não participa

Em contrapartida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completará o seu mandato sem participar do evento. Ele foi representado no domingo (26) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro da Agricultura, André de Paula, e pela ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli.

A feira, inclusive, foi palco de tensão entre Lula e representantes do agro. Em 2023, primeiro ano de mandato, o então ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi “desconvidado” da edição por conta da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Por causa disso, o governo federal chegou a ameaçar retirar patrocínios à feira.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 27/04/2026 10:09
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