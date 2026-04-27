Quaest: Paes lidera disputa no RJ enquanto cresce rejeição a Castro

Nas intenções de voto, Paes aparece na liderança em todos os cenários de primeiro turno, com índices que variam entre 34% e 40% - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (27/4), revela um cenário favorável ao ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que aponta elevada rejeição à gestão do ex-governador Cláudio Castro (PL). O levantamento indica que o eleitor fluminense tem preferência por um candidato “independente”, sem alinhamento direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que ajuda a explicar a estratégia política adotada por Paes.

De acordo com a pesquisa, 40% dos entrevistados preferem um governador independente, enquanto 29% optam por um candidato ligado a Bolsonaro e 26% por um alinhado a Lula. O dado reforça o movimento de Paes de construir uma candidatura ampla, que dialoga com diferentes espectros políticos. O ex-prefeito tem articulado alianças que incluem nomes associados tanto ao campo bolsonarista quanto ao petista, em uma tentativa de captar esse eleitorado mais moderado.

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Nas intenções de voto, Paes aparece na liderança em todos os cenários de primeiro turno, com índices que variam entre 34% e 40%. O segundo colocado, Douglas Ruas, registra entre 9% e 11%. Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois, Paes amplia a vantagem e chega a 49% das intenções de voto, contra 16% do adversário. O levantamento também mostra desejo de mudança: 43% dos eleitores defendem uma ruptura total com a atual gestão estadual, enquanto apenas 17% preferem continuidade.

A pesquisa também evidencia o desgaste do governo de Cláudio Castro. Segundo o levantamento, 47% dos entrevistados desaprovam a gestão, enquanto 35% aprovam. Na avaliação qualitativa, 36% consideram o governo negativo, 32% regular e 23% positivo.

Castro deixou o cargo no fim de março, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O levantamento ouviu 1.200 eleitores entre os dias 21 e 25 de abril, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.