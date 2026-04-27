Veja como ficou a van de Anderson Neiff após ataque a tiros - (crédito: Instagram)

O cantor Anderson Neiff usou as redes sociais para relatar o susto vivido na madrugada do último domingo (26), após ser alvo de um ataque a tiros em São Paulo.

O artista estava em uma van ao lado de sua equipe, a caminho de um hotel depois de uma apresentação, quando o veículo foi atingido por disparos. Imagens divulgadas por ele mostram os danos causados no transporte.

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Baleado nas costas, Neiff foi socorrido e passou por cirurgia. Já fora do hospital, após receber alta ainda na noite do mesmo dia, ele fez questão de se pronunciar publicamente e agradecer por ter sobrevivido.

"Gratidão a Deus por +1 oportunidade de vida, graças a Deus não aconteceu o pior comigo e nem com meus amigos de trabalho. No momento que fui baleado eu só pensava nos meus filhos, na minha família, nos meus amigos e no meu trabalho que iria deixar pra trás, mas Deus me deixou continuar porque o meu legado ainda não acabou!", escreveu.



No relato, o cantor também recordou uma frase de Jadson Neiff, integrante do grupo Os Neiffs que morreu em 2022 após um acidente de carro: “A vida é bela e a gente só vive ela uma vez.”

Segundo ele, o ataque foi realizado por três homens em uma motocicleta, logo após o término do show na capital paulista.



Em um vídeo publicado posteriormente, Neiff descreveu o impacto emocional do ocorrido. “Graças a Deus acabei de chegar no hotel. Passei por uma cirurgia, fiquei muito nervoso. Deus me ajudou muito. Está tudo muito conturbado para mim agora”, disse. Ele também celebrou o sucesso do procedimento médico e agradeceu o apoio recebido de fãs e equipe.



O momento mais marcante, segundo o artista, aconteceu logo após a cirurgia. “Com certeza o momento mais emocionante dessa conturbação foi quando eu abri os olhos após a cirurgia e vi que eu estava de volta. Perguntei para minha irmã se a bala já tinha sido retirada e ela disse que sim”, relembrou.



Apesar da gravidade da situação, o cantor encerrou o desabafo com positividade. “Veio um turbilhão de coisas, pensei em várias pessoas, tirei o peso da preocupação de várias pessoas. Cheguei a conclusão que para morrer é difícil. Sou brabão mesmo.”