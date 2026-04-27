Pão de queijo borrachudo ou seco? Veja os erros e salve sua receita

Pequenos descuidos podem arruinar completamente a sua fornada de pão de queijo - (crédito: Reprodução/Canva)

O pão de queijo é uma paixão nacional, mas acertar o ponto pode ser um desafio. Quem nunca se decepcionou com um quitute que ficou duro, seco ou com aquela textura borrachuda? A boa notícia é que, com alguns ajustes simples, é possível alcançar a perfeição: uma casquinha crocante por fora e um interior macio e aerado. O segredo está em entender os processos por trás da receita, desde a escolha dos ingredientes até a hora de levar ao forno.

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Pequenos descuidos podem arruinar completamente a sua fornada. Fique atento a estes pontos cruciais para garantir um resultado impecável:

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A escolha do queijo: O queijo é a alma do pão de queijo. Queijos muito gordurosos ou com alta umidade, como a muçarela, podem deixar a massa pesada e oleosa. Dê preferência a queijos mineiros curados ou meia cura, que oferecem o equilíbrio perfeito de sabor e estrutura.

O processo de escaldamento: Escaldar o polvilho — ou seja, misturá-lo com líquidos quentes (leite, água ou óleo) — é um passo fundamental. Esse choque térmico pré-cozinha o amido, o que resulta em uma massa mais elástica e em um pão de queijo que cresce melhor, ficando mais leve e macio por dentro.

Temperatura do forno: Um forno frio ou morno demais é um dos maiores vilões. O pão de queijo precisa de um choque de calor para expandir rapidamente, criando a casca crocante e o interior aerado. A temperatura ideal fica entre 200°C e 220°C, sempre pré-aquecido.

Excesso de polvilho: Usar mais polvilho do que a receita pede na tentativa de dar ponto à massa pode resultar em um pão de queijo seco e borrachudo. A massa deve ser levemente pegajosa antes de ir para a geladeira para firmar.

Receita infalível

Com as dicas em mente, é hora de colocar a mão na massa. Siga esta receita para não errar.

Ingredientes:

500g de polvilho azedo

1 xícara (chá) de leite integral

1/2 xícara (chá) de água

1/2 xícara (chá) de óleo

1 colher (sopa) de sal

2 a 3 ovos grandes

400g de queijo minas meia cura ou curado, ralado grosso

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o leite, a água, o óleo e o sal até ferver. Coloque o polvilho em uma tigela grande e despeje a mistura fervente sobre ele, mexendo vigorosamente com uma colher de pau até formar uma massa homogênea. Deixe esfriar por cerca de 15 minutos. Adicione os ovos, um de cada vez, sovando bem a massa após cada adição. A massa ficará um pouco grudenta. Por último, incorpore o queijo ralado e misture até que esteja bem distribuído. Unte as mãos com um pouco de óleo e modele pequenas bolinhas. Disponha-as em uma assadeira, deixando um espaço entre elas. Asse em forno preaquecido a 200°C. O tempo pode variar de 25 a 35 minutos, dependendo do tamanho das bolinhas e da potência do seu forno, ou até que os pães de queijo estejam dourados e inflados.

Dica extra

O pão de queijo feito com a técnica de escaldar o polvilho fica mais saboroso quando consumido quente, logo após sair do forno. Ele pode ressecar um pouco mais rápido depois que esfria, então aproveite a fornada fresca!

Este conteúdo foi gerado e validado com o auxílio de inteligência artificial, sob supervisão editorial humana.