Pão de queijo borrachudo ou seco? Veja os erros e salve sua receita

O pão de queijo é uma paixão nacional, mas acertar o ponto pode ser um desafio. Quem nunca se decepcionou com um quitute que ficou duro, seco ou com aquela textura borrachuda? A boa notícia é que, com alguns ajustes simples, é possível alcançar a perfeição: uma casquinha crocante por fora e um interior macio e aerado. O segredo está em entender os processos por trás da receita, desde a escolha dos ingredientes até a hora de levar ao forno.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Pequenos descuidos podem arruinar completamente a sua fornada. Fique atento a estes pontos cruciais para garantir um resultado impecável:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
-
A escolha do queijo: O queijo é a alma do pão de queijo. Queijos muito gordurosos ou com alta umidade, como a muçarela, podem deixar a massa pesada e oleosa. Dê preferência a queijos mineiros curados ou meia cura, que oferecem o equilíbrio perfeito de sabor e estrutura.
-
O processo de escaldamento: Escaldar o polvilho — ou seja, misturá-lo com líquidos quentes (leite, água ou óleo) — é um passo fundamental. Esse choque térmico pré-cozinha o amido, o que resulta em uma massa mais elástica e em um pão de queijo que cresce melhor, ficando mais leve e macio por dentro.
-
Temperatura do forno: Um forno frio ou morno demais é um dos maiores vilões. O pão de queijo precisa de um choque de calor para expandir rapidamente, criando a casca crocante e o interior aerado. A temperatura ideal fica entre 200°C e 220°C, sempre pré-aquecido.
-
Excesso de polvilho: Usar mais polvilho do que a receita pede na tentativa de dar ponto à massa pode resultar em um pão de queijo seco e borrachudo. A massa deve ser levemente pegajosa antes de ir para a geladeira para firmar.
Receita infalível
Com as dicas em mente, é hora de colocar a mão na massa. Siga esta receita para não errar.
Ingredientes:
-
500g de polvilho azedo
-
1 xícara (chá) de leite integral
-
1/2 xícara (chá) de água
-
1/2 xícara (chá) de óleo
-
1 colher (sopa) de sal
-
2 a 3 ovos grandes
-
400g de queijo minas meia cura ou curado, ralado grosso
Modo de preparo:
-
Em uma panela, aqueça o leite, a água, o óleo e o sal até ferver.
-
Coloque o polvilho em uma tigela grande e despeje a mistura fervente sobre ele, mexendo vigorosamente com uma colher de pau até formar uma massa homogênea. Deixe esfriar por cerca de 15 minutos.
-
Adicione os ovos, um de cada vez, sovando bem a massa após cada adição. A massa ficará um pouco grudenta.
-
Por último, incorpore o queijo ralado e misture até que esteja bem distribuído.
-
Unte as mãos com um pouco de óleo e modele pequenas bolinhas. Disponha-as em uma assadeira, deixando um espaço entre elas.
-
Asse em forno preaquecido a 200°C. O tempo pode variar de 25 a 35 minutos, dependendo do tamanho das bolinhas e da potência do seu forno, ou até que os pães de queijo estejam dourados e inflados.
Dica extra
O pão de queijo feito com a técnica de escaldar o polvilho fica mais saboroso quando consumido quente, logo após sair do forno. Ele pode ressecar um pouco mais rápido depois que esfria, então aproveite a fornada fresca!
Este conteúdo foi gerado e validado com o auxílio de inteligência artificial, sob supervisão editorial humana.