Marília Campos lidera corrida ao Senado em Minas, aponta Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28/4) indica que a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), lidera todos os cenários testados para a disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado Federal em 2026.

O levantamento também aponta um cenário indefinido para a segunda cadeira, marcado por empate técnico entre os candidatos e por níveis elevados de indecisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1º cenário

No primeiro cenário estimulado, mais amplo, Marília aparece com 19% das intenções de voto. A disputa pela segunda vaga se concentra em um bloco tecnicamente próximo, com Aécio Neves (PSDB) com 11%, seguido por Carlos Viana (PSD), com 10%, Marcelo Aro (PP), com 9%, e Domingos Sávio (PL), com 8%.

Áurea Carolina (PSOL) registra 6%, enquanto Vanessa Portugal aparece com 3% e Jarbas Soares (PSB) soma 1%. Brancos e nulos chegam a 20%, e os indecisos representam 13%.

2º cenário

No segundo cenário, a liderança de Marília Campos (PT) se mantém, com 19% das intenções de voto. Nesse recorte, Aécio Neves (PSDB) aparece com 11%, seguido por Carlos Viana (PSD), que registra 10%.

Na sequência, Domingos Sávio (PL) soma 8%, enquanto Áurea Carolina (PSOL) aparece com 6%.

O deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos) tem 5%, seguido por Marcelo Aro (PP), com 4%, e Vanessa Portugal (PSTU), com 3%. Jarbas Soares (PSB) registra 1%. Brancos e nulos somam 20%, enquanto os indecisos representam 13% do eleitorado.

Sem Aécio

Na simulação sem Aécio Neves, o atual senador Carlos Viana passa a ocupar de forma mais isolada a segunda colocação, com 15%, enquanto Marília Campos mantém a liderança, com 17%. Na sequência aparecem Domingos Sávio, com 8%, Áurea Carolina, com 6%, e Marcelo Aro, com 4%. Eduardo Costa (Cidadania) pontua com 2%.

Um dos principais pontos do levantamento é o baixo grau de consolidação do voto. Segundo a Quaest, a maioria dos eleitores (62%) afirma que ainda pode mudar sua escolha para o Senado.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.482 eleitores em Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08646/2026.