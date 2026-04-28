Defesa de ex-presidente do BRB formaliza pedido de transferência da Papuda

A defesa de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o cliente seja transferido do Complexo Penitenciário da Papuda para outro endereço em Brasília. A petição foi enviada ao ministro André Mendonça, relator do caso master na Corte.



Os advogados Eugênio Aragão e Davi Tangerino enviaram o documento ao Supremo e dizem ter realizado conversas preliminares com o cliente e ele se mostrou disposto a firmar um acordo de delação premiada. Os defensores afirmam que é necessário fazer uma avaliação técnica se os relatos e provas documentais a serem apresentadas são suficientes para sustentar um acordo de delação.



A intenção de Paulo Henrique Costa de firmar um acordo de colaboração com as autoridades foi adiantada pelo Correio. Para que a proposta avance, os advogados pedem que Costa seja transferido de onde está preso atualmente a fim de facilitar tanto conversas com os advogados quanto com os investigadores.

"Pesa dizer que, sem qualquer juízo de valor sobre as condições carcerárias do local onde o Requerente cumpre a medida cautelar, a arquitetura prisional, de um lado, e a necessidade de sigilo inviolável das conversas conduzidas entre o Requerente e seus advogados, de outro, tornam impossível os três vetores acima: não se pode discutir eventuais fatos delitivos de forma eficiente; não se pode manusear fontes de prova; não se pode, assim, atingir a qualidade de informação necessária para a voluntariedade”.



O pedido enviado ao ministro André Mendonça deve ser encaminhado para avaliação da Procuradoria-Geral da República, que vai se manifestar sobre o caso. As diligências continuam em andamento para apurar a dimensão do esquema fraudulento envolvendo o Banco Master e o BRB.

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