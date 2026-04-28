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Eleições 2026

Precisamos de um Supremo ‘sem o rabo preso’, diz Zema

O ex-governador mineiro participou nesta terça-feira (28/4) da Agrishow 2026, em Ribeirão Preto, palanque para pré-candidatos da direita

Zema disse que o Supremo virou um
Zema disse que o Supremo virou um "tribunal de negócios" - (crédito: Platobr)

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (28/4), e defendeu uma Corte “sem rabo preso”.

Zema afirmou que os ministros do STF tentam evitar investigações sobre suas condutas, e disse que o Supremo virou um “tribunal de negócios”.

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“Nós precisamos ter também um Supremo sem o rabo preso. Hoje eles estão lá tentando fazer o quê? Evitar investigações”, declarou Zema a jornalistas durante visita à Agrishow 2026, evento do agronegócio realizado em Ribeirão Preto, São Paulo.

Sobre a necessidade de harmonia entre os Poderes, Zema argumentou que, como governador, manteve diálogo constante com a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público em Minas Gerais.

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“Eu não tenho medo de conversar, de me aproximar de ninguém. Eu tenho medo, sim, é de quem não quer ser investigado a fica tentando calar a boca dos outros em um sistema democrático”, acrescentou.

A Agrishow ocorre desde domingo (26) e é palco para candidatos da direita nas eleições. Além de Zema, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também presidenciável, esteve ontem (27) na feira. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) também deve comparecer.

“Intocáveis”

Zema também foi questionado pela imprensa sobre o embate com o ministro do STF Gilmar Mendes, que reagiu a vídeos de sátira publicados pelo pré-candidato nas redes sociais. Batizada de “Os Intocáveis”, a série usa animação ao estilo fantoche para ironizar ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Em resposta, Gilmar Mendes chegou a pedir a inclusão de Zema no Inquérito das Fake News, relatado por Moraes, além de fazer críticas públicas ao ex-governador mineiro.

“Nós precisamos de uma profunda reforma do Judiciário. Se eles se sentiram ofendidos, é porque não estão querendo. Querem que o Supremo continue sendo o ‘Supremo Tribunal de Negócios’, como ele tem sido”, disse Zema.

Questionado sobre sua chapa ao Planalto, Zema disse ainda não ter definido quem será o seu vice. Já sobre a possibilidade de compor a chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, ele desconversou.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 28/04/2026 14:51
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