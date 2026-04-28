Precisamos de um Supremo ‘sem o rabo preso’, diz Zema

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (28/4), e defendeu uma Corte “sem rabo preso”.



Zema afirmou que os ministros do STF tentam evitar investigações sobre suas condutas, e disse que o Supremo virou um “tribunal de negócios”.

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“Nós precisamos ter também um Supremo sem o rabo preso. Hoje eles estão lá tentando fazer o quê? Evitar investigações”, declarou Zema a jornalistas durante visita à Agrishow 2026, evento do agronegócio realizado em Ribeirão Preto, São Paulo.



Sobre a necessidade de harmonia entre os Poderes, Zema argumentou que, como governador, manteve diálogo constante com a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público em Minas Gerais.

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“Eu não tenho medo de conversar, de me aproximar de ninguém. Eu tenho medo, sim, é de quem não quer ser investigado a fica tentando calar a boca dos outros em um sistema democrático”, acrescentou.



A Agrishow ocorre desde domingo (26) e é palco para candidatos da direita nas eleições. Além de Zema, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também presidenciável, esteve ontem (27) na feira. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) também deve comparecer.

“Intocáveis”

Zema também foi questionado pela imprensa sobre o embate com o ministro do STF Gilmar Mendes, que reagiu a vídeos de sátira publicados pelo pré-candidato nas redes sociais. Batizada de “Os Intocáveis”, a série usa animação ao estilo fantoche para ironizar ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.



Em resposta, Gilmar Mendes chegou a pedir a inclusão de Zema no Inquérito das Fake News, relatado por Moraes, além de fazer críticas públicas ao ex-governador mineiro.



“Nós precisamos de uma profunda reforma do Judiciário. Se eles se sentiram ofendidos, é porque não estão querendo. Querem que o Supremo continue sendo o ‘Supremo Tribunal de Negócios’, como ele tem sido”, disse Zema.



Questionado sobre sua chapa ao Planalto, Zema disse ainda não ter definido quem será o seu vice. Já sobre a possibilidade de compor a chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, ele desconversou.