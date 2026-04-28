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LUTO

Famosos e autoridades lamentam a morte da vereadora Luciana Novaes

Parlamentar se tornou símbolo da luta por inclusão após se vítima de uma bala perdida que a deixou paraplégica

Luciana Novaes entregou Medalha Pedro Ernesto a Felipe Neto pelo trabalho contra a disseminaÃ§Ã£o de notÃ­cias falsas - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram @felipeneto)
Luciana Novaes entregou Medalha Pedro Ernesto a Felipe Neto pelo trabalho contra a disseminaÃ§Ã£o de notÃ­cias falsas - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram @felipeneto)

Morreu, na noite de segunda-feira (27/4), a vereadora Luciana Novaes (PT-RJ), aos 42 anos, após morte cerebral. Em 2003, aos 19 anos, a então estudante de enfermagem foi atingida por uma bala perdida e ficou tetraplégica. O episódio fez com que a parlamentar desafiasse as chances de 1% de sobrevivência e se reinventasse na luta pelos direitos de pessoas com deficiência. 

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Nas redes sociais, autoridades da política local e nacional homenagearam o legado da parlamentar. A ex-ministra da Igualdade Racial e pré-candidata à deputada Anielle Franco lamentou a perda e destacou a luta de Luciana, que se formou em serviço social e dedicou a vida à defesa da inclusão. “Ela deixa um legado de coragem, superação e inspiração para milhares de pessoas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todas e todos que seguem sua luta”, escreveu.

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Representantes do Rio de Janeiro no Congresso Nacional também lamentaram a perda. Entre eles, os deputados Talíria Petrone, Chico Alencar e Glauber Braga, do Psol. “Dependente da ventilação mecânica nos últimos mais de 20 anos, ela gostava de reforçar, com otimismo, que nem o diagnóstico de apenas 1% de chance de sobrevivência a fez desistir. E não desistiu da luta: foram quase 200 leis voltadas para a inclusão, a defesa das pessoas com deficiência, dos idosos e da população em situação de vulnerabilidade”, escreveu Petrone. 

A vereadora também recebeu homenagem de colegas do Partido dos Trabalhadores. A vereadora Tainá de Paula, também da Câmara Municipal do Rio, destacou que a voz de Luciana: “continuará ecoando em cada conquista da cidade”. O pré-candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro Marcelo Freixo ressaltou a luta incansável da parlamentar.

Fora da política, o influenciador Felipe Neto lamentou a morte da vereadora. “Fará falta, muita falta, nesse mundo onde quase ninguém se salva”, escreveu. Os dois se encontraram em 2023, quando ele recebeu a Medalha Pedro Ernesto, pelo trabalho contra a disseminação de notícias falsas. Na ocasião, Luciana, também agraciada pela condecoração, foi a responsável por entregar a medalha nas mãos de Felipe. 

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 28/04/2026 14:11 / atualizado em 28/04/2026 14:12
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