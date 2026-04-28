Famosos e autoridades lamentam a morte da vereadora Luciana Novaes

Luciana Novaes entregou Medalha Pedro Ernesto a Felipe Neto pelo trabalho contra a disseminaÃ§Ã£o de notÃ­cias falsas - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram @felipeneto)

Morreu, na noite de segunda-feira (27/4), a vereadora Luciana Novaes (PT-RJ), aos 42 anos, após morte cerebral. Em 2003, aos 19 anos, a então estudante de enfermagem foi atingida por uma bala perdida e ficou tetraplégica. O episódio fez com que a parlamentar desafiasse as chances de 1% de sobrevivência e se reinventasse na luta pelos direitos de pessoas com deficiência.

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Nas redes sociais, autoridades da política local e nacional homenagearam o legado da parlamentar. A ex-ministra da Igualdade Racial e pré-candidata à deputada Anielle Franco lamentou a perda e destacou a luta de Luciana, que se formou em serviço social e dedicou a vida à defesa da inclusão. “Ela deixa um legado de coragem, superação e inspiração para milhares de pessoas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todas e todos que seguem sua luta”, escreveu.

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Recebo com profunda tristeza a notícia da morte da vereadora Luciana Novaes. Sobrevivente da violência urbana no Rio de Janeiro, teve sua trajetória marcada pela resistência. Enquanto estudava enfermagem, foi atingida por uma bala perdida na faculdade, um episódio que a deixou… pic.twitter.com/4NKHE3RYTv — Anielle Franco (@aniellefranco) April 28, 2026

Representantes do Rio de Janeiro no Congresso Nacional também lamentaram a perda. Entre eles, os deputados Talíria Petrone, Chico Alencar e Glauber Braga, do Psol. “Dependente da ventilação mecânica nos últimos mais de 20 anos, ela gostava de reforçar, com otimismo, que nem o diagnóstico de apenas 1% de chance de sobrevivência a fez desistir. E não desistiu da luta: foram quase 200 leis voltadas para a inclusão, a defesa das pessoas com deficiência, dos idosos e da população em situação de vulnerabilidade”, escreveu Petrone.

Recebi com tristeza a notícia de falecimento da vereadora Luciana Novaes, aos 42 anos. Primeira parlamentar tetraplégica da cidade do Rio de Janeiro, ela teve um mandato atuante na Câmara Municipal na luta pelas pessoas com deficiência. Luciana foi vítima de bala perdida em 2003,… pic.twitter.com/KyNVFsWuau — Talíria Petrone (@taliriapetrone) April 28, 2026

A vereadora também recebeu homenagem de colegas do Partido dos Trabalhadores. A vereadora Tainá de Paula, também da Câmara Municipal do Rio, destacou que a voz de Luciana: “continuará ecoando em cada conquista da cidade”. O pré-candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro Marcelo Freixo ressaltou a luta incansável da parlamentar.

Perdemos hoje uma guerreira, nossa querida parlamentar Luciana Novaes. Luciana transformou a dor da violência que sofreu em luta incansável no direito das pessoas com deficiência e de todos os cariocas. Meus sentimentos à família e amigos neste momento tão difícil. pic.twitter.com/94eWb2HCtO — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) April 28, 2026

Fora da política, o influenciador Felipe Neto lamentou a morte da vereadora. “Fará falta, muita falta, nesse mundo onde quase ninguém se salva”, escreveu. Os dois se encontraram em 2023, quando ele recebeu a Medalha Pedro Ernesto, pelo trabalho contra a disseminação de notícias falsas. Na ocasião, Luciana, também agraciada pela condecoração, foi a responsável por entregar a medalha nas mãos de Felipe.

Hj nos despedimos de uma heroína.



Luciana Novaes foi uma guerreira. Após uma bala perdida que a deixou tetraplégica (com 1% de chance de sobreviver), ela construiu uma carreira política onde participou de mais de 200 leis voltadas para pessoas com deficiência, idosos e pessoas… pic.twitter.com/bDdjqfbZRo — Felipe Neto ???? (@felipeneto) April 28, 2026