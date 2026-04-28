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Sabatina

Véspera de sabatina de Messias acelera articulação do governo no Senado

Encontro com Alcolumbre sinaliza ofensiva final por votos na CCJ, enquanto Planalto aposta em negociações de bastidores para garantir aprovação do indicado ao Supremo

Jorge Messias e Alcolumbre trataram do ambiente na Casa e do cenário da sabatina, considerada imprevisível por lideranças governistas - (crédito: Emanuelle Sena/AGU)
Jorge Messias e Alcolumbre trataram do ambiente na Casa e do cenário da sabatina, considerada imprevisível por lideranças governistas - (crédito: Emanuelle Sena/AGU)
A menos de 24 horas da sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o encontro com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, marcou a largada da ofensiva final do governo para garantir a aprovação do indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). A reunião, realizada em Brasília, é vista por aliados como um gesto relevante de alinhamento institucional em um momento de forte disputa política no Senado.
Durante a conversa, Jorge Messias e Alcolumbre trataram do ambiente na Casa e do cenário da sabatina, considerada imprevisível por lideranças governistas. O diagnóstico compartilhado foi o de que, embora haja resistências, o desfecho dependerá menos de embates públicos e mais da capacidade de articulação silenciosa nos bastidores.
Com base nesse cenário, o governo passou a trabalhar com uma contagem considerada positiva. Interlocutores afirmam que há um piso de votos capaz de assegurar a aprovação, superando o mínimo de 41 necessários no plenário, ainda que sem margem confortável. O histórico recente de indicações com placares apertados reforçou a estratégia de intensificar negociações individuais para evitar surpresas.
Para sustentar esse cálculo, o Planalto e líderes aliados promoveram uma reorganização na própria CCJ, com substituições estratégicas de senadores titulares e suplentes. A chamada “dança das cadeiras” busca reduzir a presença de parlamentares mais críticos e ampliar o peso de nomes alinhados ao governo, numa tentativa de controlar o ambiente já na primeira etapa da tramitação.

A movimentação ocorre em paralelo à preparação de Messias para uma sabatina que, segundo sua avaliação, deve extrapolar sua trajetória pessoal e se concentrar no momento vivido pelo STF. O indicado prevê questionamentos sobre a imagem e a credibilidade da Corte, além de temas sensíveis que têm dominado o debate público.
Nos bastidores, aliados dizem que a orientação é manter um tom equilibrado, evitando confrontos diretos com o Supremo, mas sem se esquivar de temas delicados. A aposta é que Messias reforce a defesa de princípios como ética e autocontenção judicial, destacando sua atuação na Advocacia-Geral da União, como forma de consolidar apoio e atravessar a sabatina sem desgastes decisivos.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 28/04/2026 12:49
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