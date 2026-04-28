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JUSTIÇA ELEITORAL

Como se filiar a um partido político? Veja o passo a passo completo

Participar ativamente da vida política do país é um direito do cidadão; saiba quais são os requisitos e o processo para se tornar membro de uma legenda

24/02/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Bom dia, Brasilia! Congresso Nacional. Amanhcer. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
24/02/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Bom dia, Brasilia! Congresso Nacional. Amanhcer. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O cenário político brasileiro desperta o interesse de muitos cidadãos sobre como participar mais ativamente das decisões do país. Uma das principais maneiras de fazer isso é por meio da filiação a um partido político, um direito garantido que segue regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

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A filiação partidária formaliza o vínculo entre o eleitor e uma agremiação, permitindo que ele participe de convenções, vote em decisões internas e até se candidate a cargos eletivos. É um passo fundamental para quem deseja ir além do voto e contribuir diretamente na construção de propostas e na fiscalização do poder público.

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Quais são os requisitos para se filiar?

Para se tornar membro de uma legenda, é preciso atender a alguns critérios básicos definidos em lei. A ausência de qualquer um deles impede a conclusão do processo. O interessado precisa:

  • estar em pleno gozo dos direitos políticos;

  • ter no mínimo 16 anos de idade;

  • possuir título de eleitor na mesma cidade onde pretende se filiar;

  • não ter filiação em nenhum outro partido político.

É importante notar que, além desses requisitos legais, cada partido pode ter regras internas adicionais previstas em seu estatuto.

O passo a passo para a filiação

Com os requisitos em dia, o processo de filiação é relativamente simples e pode ser resumido em algumas etapas. Todo o controle é feito eletronicamente pela Justiça Eleitoral para garantir a transparência e a legalidade do ato.

  1. Escolha do partido: o primeiro passo é pesquisar as legendas existentes e encontrar aquela que mais se alinha com suas convicções ideológicas e propostas. É fundamental ler o estatuto e o programa do partido escolhido antes de tomar a decisão.

  2. Contato e preenchimento da ficha: em seguida, o interessado deve procurar o diretório municipal ou zonal do partido. Muitas legendas já oferecem a possibilidade de filiação online, por meio de seus sites oficiais, onde será necessário preencher uma ficha e apresentar os documentos solicitados.

  3. Aprovação interna: após a entrega da documentação, o pedido é analisado internamente pelo partido. A legenda tem um prazo para comunicar a decisão ao solicitante.

  4. Registro na Justiça Eleitoral: com a aprovação, o próprio partido fica responsável por enviar a lista de novos filiados para a Justiça Eleitoral. O cidadão pode consultar o status de sua filiação online, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para confirmar o registro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/04/2026 13:49 / atualizado em 28/04/2026 13:50
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