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Investigação

PF apura liberação de malas em voo com Hugo Motta sem inspeção alfandegária

Caso envolve aeronave privada que trouxe parlamentares do Caribe. Presidente da Câmara afirma ter seguido protocolos legais

Por meio da assessoria, Hugo Motta confirmou o voo e disse ter cumprido a legislação aduaneira ao desembarcar - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil)
Por meio da assessoria, Hugo Motta confirmou o voo e disse ter cumprido a legislação aduaneira ao desembarcar - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi citado em uma investigação da Polícia Federal que apura a entrada de bagagens no Brasil sem inspeção em um voo privado vindo do Caribe. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo. Segundo a apuração, cinco malas teriam sido liberadas sem passar por raio-X no Aeroporto Executivo Internacional Catarina, em São Roque (SP), em abril de 2024.

Em meio à repercussão do caso, uma coletiva de imprensa com Motta estava agendada para as 15h desta terça-feira (28/4), no Salão Verde da Câmara dos Deputados.

De acordo com a reportagem, no mesmo voo também estava o senador Ciro Nogueira (PP-PI), além dos deputados Dr. Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL). A aeronave pertence ao empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, ligado ao setor de apostas esportivas on-line. O trajeto teve origem na ilha de São Martinho, no Caribe, destino conhecido por incentivos fiscais.

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A investigação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) por envolver autoridades com foro privilegiado. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, abriu prazo para manifestação da Procuradoria-Geral da República. A PF apura se houve facilitação irregular na liberação das bagagens, que teriam ingressado no país sem o procedimento padrão de inspeção alfandegária.

Por meio da assessoria, Hugo Motta confirmou presença no voo e afirmou que, ao desembarcar, “cumpriu todos os protocolos e determinações estabelecidas na legislação aduaneira”. Até o momento, os demais citados não haviam se manifestado sobre o caso.

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 28/04/2026 16:27
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