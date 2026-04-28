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Defesa de Bolsonaro pede a Moraes que técnicos realizem manutenção no elevador

Despacho dos advogados solicita que uma vez ao mês, técnicos devidamente uniformizados, realizem a manutenção do equipamento

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena em prisão domiciliar - (crédito: BBC Geral)
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena em prisão domiciliar - (crédito: BBC Geral)

Os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encaminharam, nesta terça-feira (28/4), um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização mensal para manutenção do preventiva do elevador instalado na casa do ex-mandatário, onde ele cumpre prisão humanitária temporariamente, enquanto se recupera de problemas de saúde.

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O pedido, assinado pelo corpo de advogados de defesa, incluindo o nome do próprio filho e senador Flávio Bolsonaro, solicita que as manutenções ocorram todo último dia útil de cada mês, “por equipe técnica especializada e identificada”. Se autorizado pelo ministro, a primeira manutenção está prevista para acontecer nesta quinta-feira (30).

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Segundo o despacho, foi identificado um problema técnico nas guias do contrapeso do elevador. A ordem anexa registra pendência técnica nas guias do contrapeso, para evitar desgaste, quebra dos patins e parada do elevador, requerendo-se ciência e, se necessário, autorização para ingresso dos técnicos exclusivamente para esse serviço.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena em prisão domiciliar. Após ser internado com broncopneumonia no Hospital DF Star, Moraes, relator do caso, autorizou, em 27 de março, a transferência para o regime domiciliar por 90 dias. Ele está sendo monitorado 24 horas pela Polícia Militar e faz uso de tornozeleira eletrônica.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 28/04/2026 16:19
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