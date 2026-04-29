Messias é o 30º sabatinado pelo Senado a uma vaga no STF; acompanhe

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado realiza nesta quarta-feira (29/4), a partir das 9h, a sabatina do ex-advogado-geral da União Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Será a 30ª sabatina para o STF realizada pelo Senado desde a promulgação da Constituição de 1988 (veja quadro abaixo). Acompanhe ao vivo:
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A Constituição determina que ministros do STF sejam indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado após sabatina e votação secreta. Primeiro, o nome passa pela CCJ. Se aprovado, segue ao plenário, onde precisa obter ao menos 41 votos favoráveis entre os 81 senadores.
Desde 1989, 29 nomes já passaram por esse processo. Entre eles estão ministros aposentados e integrantes atuais da Corte, como Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, entre outros.
A primeira sabatina após a nova Constituição foi a de Paulo Brossard de Souza Pinto, aprovada em março de 1989. Ao longo das décadas seguintes, diferentes governos indicaram nomes que moldaram a composição do tribunal.
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Nos anos 2000, houve períodos de maior renovação. Em 2003, por exemplo, três indicações foram aprovadas no mesmo dia: Cezar Peluso, Ayres Britto e Joaquim Barbosa. Já em 2023, o Senado aprovou duas indicações ao STF: Cristiano Zanin, em junho, e Flávio Dino, em dezembro.
Jorge Messias foi indicado para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Caso receba aval da CCJ e do plenário, passará a integrar a Corte composta por 11 ministros.
A sessão desta quarta também terá as sabatinas de indicados ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e à Defensoria Pública da União (DPU), mas apenas a análise de Messias entra na contagem relativa ao STF.
|Número
|Indicado
|Aprovação pelo Senado
|Nomeação no DOU
|1
|Paulo Brossard de Souza Pinto
|8/3/1989
|13/3/1989
|2
|Sepúlveda Pertence
|3/5/1989
|4/5/1989
|3
|Celso de Mello
|6/6/1989
|17/8/1989
|4
|Carlos Velloso
|22/5/1990
|29/5/1990
|5
|Marco Aurélio Mello
|22/5/1990
|29/5/1990
|6
|Ilmar Galvão
|11/6/1991
|12/6/1991
|7
|Francisco Rezek
|30/4/1992
|4/5/1992
|8
|Maurício Corrêa
|27/10/1994
|17/11/1994
|9
|Nelson Jobim
|4/4/1997
|7/4/1997
|10
|Ellen Gracie
|22/11/2000
|24/11/2000
|11
|Gilmar Mendes
|22/5/2002
|28/5/2002
|12
|Cezar Peluso
|28/5/2003
|6/6/2003
|13
|Ayres Britto
|28/5/2003
|6/6/2003
|14
|Joaquim Barbosa
|28/5/2003
|6/6/2003
|15
|Eros Grau
|8/6/2004
|17/6/2004
|16
|Ricardo Lewandowski
|14/2/2006
|17/2/2006
|17
|Cármen Lúcia
|24/5/2006
|26/5/2006
|18
|Menezes Direito
|29/8/2007
|30/8/2007
|19
|Dias Toffoli
|30/9/2009
|2/10/2009
|20
|Luiz Fux
|9/2/2011
|11/2/2011
|21
|Rosa Weber
|13/12/2011
|15/12/2011
|22
|Teori Zavascki
|30/10/2012
|01/11/2012
|23
|Luís Roberto Barroso
|5/6/2013
|7/6/2013
|24
|Edson Fachin
|19/5/2015
|25/5/2015
|25
|Alexandre de Moraes
|22/2/2017
|22/2/2017
|26
|Kassio Nunes Marques
|21/10/2020
|22/10/2020
|27
|André Mendonça
|1º/12/2021
|2/12/2021
|28
|Cristiano Zanin
|21/06/2023
|5/7/2023
|29
|Flávio Dino
|13/12/2023
|31/1/2024
Confira todos os senadores que são titulares da CCJ
- Ana Paula Lobato (PSB-MA)
- Camilo Santana (PT-CE)
- Carlos Portinho (PL-RJ)
- Ciro Nogueira (PP-PI)
- Eduardo Braga (MDB-AM)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Eliziane Gama (PT-MA)
- Esperidião Amin (PP-SC)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
- Jader Barbalho (MDB-PA)
- Jayme Campos (União-MT)
- Magno Malta (PL-ES)
- Marcos Rogério (PL-RO)
- Omar Aziz (PSD-AM)
- Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)
- Otto Alencar (PSD-BA), presidente
- Professora Dorinha Seabra (União-TO)
- Renan Calheiros (MDB-AL)
- Renan Filho (MDB-AL)
- Rodrigo Pacheco (PSB-MG)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Rogério Marinho (PL-RN)
- Soraya Thronicke (PSB-MS)
- Vanderlan Cardoso (PSD-GO), vice-presidente
- Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
- Weverton (PDT-MA), relator