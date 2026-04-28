Lula assina nomeação de Odair Cunha como ministro do TCU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta terça-feira (28/4) a nomeação do deputado federal Odair Cunha (PT-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU). A formalização ocorreu em cerimônia fechada, no Palácio do Planalto.
Odair Cunha assumirá a caga deixada pelo ministro Aroldo Cedraz, que se aposentou compulsoriamente em fevereiro deste ano, após completar 75 anos de idade.
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“Desejo a Odair um excelente trabalho na defesa do interesse público e do fortalecimento da instituição”, escreveu Lula, ao publicar uma foto da solenidade.
Além de Lula e Cunha, estavam presentes o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, e o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo.
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Odair Cunha é o primeiro petista a ser indicado ao TCU, corte responsável por fiscalizar as contas da União e dos órgãos federais. O mandato é vitalício, e os ministros são indicados pela Câmara, pelo Senado e pelo presidente da República. Cunha foi indicado pela Câmara.
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