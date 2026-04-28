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Tribunal de Contas da União

Lula assina nomeação de Odair Cunha como ministro do TCU

Novo ministro foi indicado pela Câmara à Corte de Contas. Assinatura ocorrem em cerimônia fechada, no Palácio do Planalto

Odair Cunha é o primeiro petista indicado ao TCU, responsável por fiscalizar as contas da União e dos órgãos federais - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Odair Cunha é o primeiro petista indicado ao TCU, responsável por fiscalizar as contas da União e dos órgãos federais - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta terça-feira (28/4) a nomeação do deputado federal Odair Cunha (PT-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU). A formalização ocorreu em cerimônia fechada, no Palácio do Planalto.

Odair Cunha assumirá a caga deixada pelo ministro Aroldo Cedraz, que se aposentou compulsoriamente em fevereiro deste ano, após completar 75 anos de idade.

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“Desejo a Odair um excelente trabalho na defesa do interesse público e do fortalecimento da instituição”, escreveu Lula, ao publicar uma foto da solenidade.

Além de Lula e Cunha, estavam presentes o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, e o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo.

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Odair Cunha é o primeiro petista a ser indicado ao TCU, corte responsável por fiscalizar as contas da União e dos órgãos federais. O mandato é vitalício, e os ministros são indicados pela Câmara, pelo Senado e pelo presidente da República. Cunha foi indicado pela Câmara.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 28/04/2026 16:34
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