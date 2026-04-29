Quaest mostra que Tarcísio lidera em todos os cenários eleitorais

Tarcísio aparece no cenário de segundo turno com 49% das intenções de voto, contra 32% de Haddad - (crédito: Reprodução/Twitter e Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desponta como favorito na disputa pela reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) pela Genial/Quaest. Esta é a primeira pesquisa do instituto deste ano com os postulantes ao governo de São Paulo.

O levantamento testou dois cenários de primeiro turno. No primeiro cenário, Tarcísio soma 38% das intenções de voto, contra 26% de Haddad. Em seguida aparecem o deputado Kim Kataguiri (Missão) e o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), ambos com 5%. Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar representam 13%, mesmo percentual dos indecisos.

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Na segunda simulação, sem a presença de Paulo Serra, o atual governador amplia a vantagem e alcança 40%, enquanto Haddad chega a 28%. Kataguiri mantém os 5%. Nesse cenário, brancos, nulos e abstenções somam 14%, e os indecisos são 13%.

A pesquisa também projetou um eventual segundo turno entre os dois principais concorrentes. Tarcísio aparece com 49% das intenções de voto, contra 32% de Haddad. Indecisos somam 8%, enquanto 11% dos entrevistados declararam voto branco, nulo ou ausência nas urnas.

O levantamento ouviu 1.650 eleitores no estado de São Paulo, entre os dias 23 e 27 de abril, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi financiada pelo Banco Genial e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-03583/2026.