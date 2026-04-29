Messias diz ser "totalmente contra o aborto" em sabatina no Senado para o STF

Jorge Messias é sabatinado na CCJ do Senado por vaga no STF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou nesta quarta-feira (29/4), durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, ser “totalmente contra o aborto”. Indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), ele classificou a prática como crime e disse que “nenhuma prática pode ser celebrada”.



“Quero dizer com muita objetividade e deixar claro este tema para toda a nação brasileira. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Aborto é crime. Nenhuma prática pode ser comemorada ou celebrada. Essa é minha convicção pessoal filosófica e cristã”, declarou Messias aos senadores.

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O indicado ressaltou, no entanto, que o tema deve ser tratado pelo Congresso Nacional e lembrou que a legislação brasileira já prevê hipóteses em que o aborto é permitido, como em casos de risco de vida para a gestante, gravidez resultante de estupro e fetos com anencefalia — esta última autorizada por decisão do próprio STF.



A resposta foi dada ao senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação. Ao longo da sabatina, Messias também defendeu o papel institucional do STF e destacou a necessidade de preservar a credibilidade da Corte em meio a pressões recentes.

“Não tenho dúvidas de que o STF integra o amadurecimento cívico do Brasil e é instituição central do nosso arranjo democrático. Evidentemente, precisamos falar do seu aperfeiçoamento. A credibilidade da Corte é um compromisso e uma necessidade”, afirmou.



Sem citar diretamente o presidente do STF, Edson Fachin, Messias sinalizou apoio a iniciativas de autorregulação no Judiciário. Segundo ele, “todo Poder deve se sujeitar a regras e contenções” e a percepção pública de resistência à autocrítica pode tensionar a relação entre Justiça e democracia.

Ativismo judicial

O advogado-geral também rebateu críticas sobre suposto “ativismo judicial”, defendendo que o desafio da Corte não é se afastar de temas políticos, mas reforçar a imparcialidade. “A política se funda no princípio majoritário, na soberania popular. Já a jurisdição se ancora na lei”, disse.



Na abertura de sua exposição, Messias apresentou sua trajetória e defendeu uma atuação baseada no humanismo constitucional. Ele citou a experiência como assessor do senador Jaques Wagner e elogiou o papel do Legislativo. Evangélico, afirmou ainda que respeita a laicidade do Estado: “Juiz que coloca convicções religiosas acima da Constituição não é juiz. Meu norte será a Constituição”.