PF vai ouvir Léo Dias sobre caso envolvendo Banco Master

A Polícia Federal quer ouvir o influenciador e jornalista Léo Dias no âmbito do inquérito que apura as fraudes envolvendo o Banco Master. A oitiva já havia sido marcada para esta quinta-feira (30/4), mas foi adiada após os advogados alegarem que não tiveram acesso aos autos. O comunicador teria recebido pelo menos R$ 9,9 milhões do banco de Daniel Vorcaro por meio da Léo Dias Comunicações. Como o Correio adiantou, a corporação quer saber quais contratos com empresas de comunicação foram para publicidade legal e quais foram usados para pressionar decisões monetárias, como a compra do Master pelo Banco de Brasília.

Além da empresa de Léo Dias, outros grupos de mídia estão entre os alvos das diligências. A principal suspeita recai sobre o Portal Metrópoles, que recebeu pelo menos R$ 27 milhões em supostas cotas de patrocínio. Os investigadores avaliam que serão necessários novos desdobramentos da Operação Compliance Zero para aprofundar o funcionamento do esquema fraudulento e identificar o papel de cada agente no esquema criminoso montado para operacionalizar fraudes milionárias e escoar dinheiro fruto de lavagem e prejuízos ao erário público. O Metrópoles nega irregularidades.

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Uma das suspeitas em relação a Léo Dias é que o dinheiro tenha sido repassado para financiar ataques ao Banco Central, exaltação do Master e tentativas de alterar o contexto de informações sobre a liquidação do banco, que já estava sob risco em razão de falta de lastro para manter as operações. A Receita Federal aponta que Léo Dias seria ligado a Thiago Miranda, sócio-administrador da Miranda Comunicação e que também seria administrador da empresa Léo Dias Comunicação e Jornalismo S.A.

Procurado pelo Correio, Léo Dias ainda não se manifestou sobre o caso.