Michelle detalha jantar de Bolsonaro em hospital: "Conseguiu tomar sopa"

A ex-primeira-dama atualizou, na noite desta sexta-feira (1º/5), o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, Bolsonaro está bem e sem oxigênio nasal. Ele também já conseguiu se alimentar — tomou uma sopa. Michelle ainda relatou que os dedos da mão do braço onde foi realizada a cirurgia no ombro já voltaram a se movimentar.
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“O Galego já está sem o oxigênio nasal, conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento — que é normal não se mexerem por conta do anestésico — já voltaram a se movimentar nesta noite. Está bem, graças a Deus! Amanhã trago mais notícias dele”, escreveu a ex-primeira-dama.
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Bolsonaro passou por uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador no ombro direito. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital na tarde desta sexta-feira (1°), o procedimento ocorreu sem intercorrências.
A autorização para a realização do procedimento foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após manifestação favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março, após deixar o mesmo hospital da capital federal onde esteve internado para tratamento de um quadro de pneumonia bacteriana. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.