Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após cirurgia no ombro, diz hospital

A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto de forma extrapolante, podendo afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro apresentou boa evolução clínica após ser submetido a uma cirurgia no ombro direito, segundo informou o boletim médico divulgado neste sábado (2/5). De acordo com a equipe médica, Bolsonaro segue internado em apartamento hospitalar e iniciará protocolo de reabilitação motora e funcional. . "No momento, segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e iniciará protocolo de reabilitação motora e funcional", informaram os médicos.

Mais cedo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em publicação nas redes sociais, que o ex-presidente havia passado a noite bem. “Nosso líder passou a noite bem, graças a Deus! Por aqui, tudo sob controle”, escreveu. Na noite de sexta-feira (1º/5), ela já havia relatado melhora no quadro, informando que ele conseguia se alimentar e respirava sem auxílio de oxigênio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Bolsonaro passou por uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador no ombro direito. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital na tarde desta sexta-feira (1°/5), o procedimento ocorreu sem intercorrências.

Leia também: O que acontece com Bolsonaro após derrubada do veto ao PL da Dosimetria

A autorização para a realização do procedimento foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após manifestação favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Leia também: Flávio posta vídeo com críticas ao governo após pronunciamento de Lula

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março, após deixar o mesmo hospital da capital federal onde esteve internado para tratamento de um quadro de pneumonia bacteriana. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.



Leia a integra do boletim médico

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado, após ser submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. Apresentou boa evolução e bom controle álgico. No momento, segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e iniciará protocolo de reabilitação motora e funcional".