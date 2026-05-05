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REFORMA do judiciário

Alckmin defende mandatos para ministros do STF após rejeição de Messias

A declaração foi feita uma semana após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao Supremo

Vice-presidente brasileiro também ressaltou que o encontro entre Lula e o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, será oportunidade para que o chefe do Planalto esclareça ao líder norte-americano o funcionamento do sistema de pagamentos Pix - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)
Vice-presidente brasileiro também ressaltou que o encontro entre Lula e o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, será oportunidade para que o chefe do Planalto esclareça ao líder norte-americano o funcionamento do sistema de pagamentos Pix - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)

O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu, nesta terça-feira (5/5), a definição de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O posicionamento ocorreu na semana seguinte à decisão do Senado de reprovar Jorge Messias — indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — à Corte.

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"Tem que ter mandato. Cumpre seu mandato, prestou serviço ao país, substitui e coloca outro. Acho que é um bom caminho na reforma do judiciário", disse Alckmin, em entrevista à GloboNews.

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Reunião com Trump

Na entrevista, o vice-presidente brasileiro também ressaltou que o encontro entre Lula e o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, será oportunidade para que o chefe do Planalto esclareça ao líder norte-americano o funcionamento do sistema de pagamentos Pix.

"O Pix é um sucesso. Um avanço do ponto de vista tecnológico que o mundo inveja", afirmou, ao acrescentar que o Brasil não teria problemas com os Estados Unidos. "O que nós temos de fazer é um ganha-ganha, é fortalecer a complementariedade econômica", completou.

O presidente brasileiro deve se reunir com Donald Trump na quinta-feira (7/5), em Washington, capital dos EUA. Além do Pix, a expectativa é que os dois tratem do combate ao crime organizado e da exploração de minerais críticos e terras raras no Brasil.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 05/05/2026 16:33
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