Casa Branca confirma reunião de Trump com Lula na quinta-feira

Trump e Lula durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A Casa Branca confirma a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira (7/5). A informação foi confirmada por um funcionário do governo americano.

"O presidente Trump receberá o presidente Lula para uma visita de trabalho nesta quinta-feira. Eles discutirão questões econômicas e de segurança de interesse comum", disse o funcionário à AFP sob condição de anonimato.

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