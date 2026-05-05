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DIPLOMACIA

Casa Branca confirma reunião de Trump com Lula na quinta-feira

É grande a expectativa pelo encontro de Lula e Trump. Os dois líderes chegaram a se encontrar no ano passado, em um evento na Malásia

Trump e Lula durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Trump e Lula durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A Casa Branca confirma a agenda do  presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira (7/5). A informação foi confirmada por um funcionário do governo americano.

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"O presidente Trump receberá o presidente Lula para uma visita de trabalho nesta quinta-feira. Eles discutirão questões econômicas e de segurança de interesse comum", disse o funcionário à AFP sob condição de anonimato.

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É grande a expectativa pelo encontro de Lula e Trump. Os dois líderes chegaram a se encontraram no ano passado, em um evento na Malásia. Foi quando Trump comentou que “rolou uma química” entre os dois.

A reunião desta semana toma outras proporções, já que será em solo americano e na Casa Branca.

Quem comentou sobre as expectativas para o encontro foi o vice-presidente, Geraldo Alckmin, em evento ontem. Ele disse que será uma oportunidade de negociar as tarifas impostas ao Brasil. Algumas taxas já foram reduzidas após negociações, mas outras seguem em vigor.

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Mariana Niederauer

Editora

Formada em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), se especializou na cobertura de educação. É editora do site do Correio Braziliense desde janeiro de 2021. Já passou pelas editorias de Cidades, Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Mariana Niederauer
postado em 05/05/2026 23:17 / atualizado em 05/05/2026 23:20
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