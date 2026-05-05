Casa Branca confirma reunião de Trump com Lula na quinta-feira

A Casa Branca confirma a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira (7/5). A informação foi confirmada por um funcionário do governo americano.
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"O presidente Trump receberá o presidente Lula para uma visita de trabalho nesta quinta-feira. Eles discutirão questões econômicas e de segurança de interesse comum", disse o funcionário à AFP sob condição de anonimato.
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É grande a expectativa pelo encontro de Lula e Trump. Os dois líderes chegaram a se encontraram no ano passado, em um evento na Malásia. Foi quando Trump comentou que “rolou uma química” entre os dois.
A reunião desta semana toma outras proporções, já que será em solo americano e na Casa Branca.
Quem comentou sobre as expectativas para o encontro foi o vice-presidente, Geraldo Alckmin, em evento ontem. Ele disse que será uma oportunidade de negociar as tarifas impostas ao Brasil. Algumas taxas já foram reduzidas após negociações, mas outras seguem em vigor.
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