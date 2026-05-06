"Congresso é baluarte da democracia", diz Temer

Antes da sessão solene que marcou o bicentenário da Câmara dos Deputados, o ex-presidente Michel Temer conversou com a imprensa, nesta quarta-feira (6/5), e ressaltou o papel histórico do Legislativo na sustentação da democracia brasileira.
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A celebração dos 200 anos remonta à instalação do Parlamento, em 1826, e foi lembrada por Temer como um marco institucional que atravessa diferentes períodos políticos do país. Para ele, a iniciativa de comemorar a data reforça a importância de aproximar a população do funcionamento do Congresso Nacional.
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“O Legislativo sempre foi um local de presidência da democracia ao longo do tempo, isso desde o começo e até os dias atuais”, afirmou. Em outro momento, destacou o impacto de regimes autoritários sobre o funcionamento das instituições. “Quando há um sistema autoritário, há um malefício para a Câmara, para o Senado, são momentos em que se fecha o Congresso Nacional. Mas é um baluarte da democracia”, disse.
Temer, que presidiu a Câmara dos Deputados por três vezes antes de chegar à Presidência da República, também enfatizou a relevância da Casa na formulação de políticas públicas e decisões que impactam diretamente a vida dos brasileiros.
A fala ocorreu pouco antes da cerimônia oficial no plenário, que reuniu parlamentares, ministros e autoridades para celebrar os 200 anos do Legislativo brasileiro. A programação inclui ainda exposições e iniciativas voltadas à memória institucional, destacando a evolução do Parlamento desde o período imperial até a atualidade.
Para o ex-presidente, o momento é oportuno para ampliar o conhecimento da sociedade sobre o papel do Congresso. Ele defendeu que a população se aproxime mais da instituição e acompanhe de perto suas atividades, especialmente em um contexto de consolidação democrática.
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