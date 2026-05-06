"Não existe Parlamento forte sem povo respeitado", diz Motta

Motta: "Celebrar os 200 anos da Câmara dos Deputados é relembrar e reafirmar, antes de tudo, a razão da sua existência: servir ao povo brasileiro" - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Em sessão solene que marcou os 200 anos da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu o papel do Parlamento como instrumento direto da sociedade e reforçou o compromisso com a democracia. A cerimônia, realizada no plenário Ulysses Guimarães nesta quarta feira (6/5), reuniu autoridades dos Três Poderes.

Entre as autoridades presentes estavam o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ministro Gilmar Mendes, o ex-presidente da República Michel Temer e o ministro da Defesa, José Múcio.



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Ao abrir o discurso, Motta destacou o simbolismo de conduzir a Câmara em uma data histórica. “Inicio essas palavras ressaltando a honra de estar à frente da Câmara dos Deputados nesta data tão significativa para a história do país”, afirmou, ao lembrar a trajetória institucional da Casa desde a primeira legislatura, em 1826.

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O presidente enfatizou que a essência do Parlamento permanece centrada no atendimento às demandas da população. Segundo ele, cada um dos 513 deputados tem a missão de transformar as necessidades do país em políticas públicas concretas. “Celebrar os 200 anos da Câmara dos Deputados é relembrar e reafirmar, antes de tudo, a razão da sua existência: servir ao povo brasileiro”, disse.

Ao longo da fala, Motta resgatou momentos históricos em que a Câmara participou de decisões centrais para o país, destacando o papel da instituição na consolidação democrática e na mediação de conflitos. Ele também reforçou a importância da Constituição de 1988 como guia permanente da atuação legislativa.

“O nosso compromisso é com o diálogo. O nosso papel é garantir que o debate público não seja um fim em si mesmo, mas um caminho para decisões que melhorem a vida das pessoas. Porque não existe Parlamento forte sem povo respeitado”, declarou.