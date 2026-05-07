Lula faz declaração à imprensa após encontro com Trump; assista

Presidente Lula e comitiva durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma declaração à imprensa nesta quinta-feira (7/5) para comentar a reunião com o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, realizada na Casa Branca. A fala ocorrerá na Embaixada do Brasil em Washington, e será transmitida nos canais oficiais do governo.

Lula e Trump estiveram juntos por mais de três horas na Casa Branca, onde se reuniram, junto com seus ministros, e almoçaram. Não houve, porém, declaração conjunta à imprensa, como é costume nos encontros entre chefes de Estado.

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Trump mudou o protocolo de imprensa da Casa Branca a pedido de Lula. Geralmente, os chefes de Estado que se reúnem na sede do governo americano conversam brevemente e posam para fotos antes da reunião a portas fechadas. Lula, porém, decidiu não falar com a imprensa no local, apenas na embaixada brasileira.

Em nota nas redes sociais, Trump disse que Lula é "muito dinâmico" e que a reunião "correu muito bem". Eles trataram de temas como o comércio, tarifas e cooperação no combate ao crime organizado.

Veja a declaração de Lula em Washington: