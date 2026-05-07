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Lula faz declaração à imprensa após encontro com Trump; assista

Presidente decidiu não conversar com a imprensa na Casa Branca, e deixou para fazer a declaração na Embaixada do Brasil em Washington

Presidente Lula e comitiva durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Presidente Lula e comitiva durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma declaração à imprensa nesta quinta-feira (7/5) para comentar a reunião com o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, realizada na Casa Branca. A fala ocorrerá na Embaixada do Brasil em Washington, e será transmitida nos canais oficiais do governo.

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Lula e Trump estiveram juntos por mais de três horas na Casa Branca, onde se reuniram, junto com seus ministros, e almoçaram. Não houve, porém, declaração conjunta à imprensa, como é costume nos encontros entre chefes de Estado.

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Trump mudou o protocolo de imprensa da Casa Branca a pedido de Lula. Geralmente, os chefes de Estado que se reúnem na sede do governo americano conversam brevemente e posam para fotos antes da reunião a portas fechadas. Lula, porém, decidiu não falar com a imprensa no local, apenas na embaixada brasileira.

Em nota nas redes sociais, Trump disse que Lula é "muito dinâmico" e que a reunião "correu muito bem". Eles trataram de temas como o comércio, tarifas e cooperação no combate ao crime organizado.

Veja a declaração de Lula em Washington:

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/05/2026 16:03 / atualizado em 07/05/2026 16:03
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