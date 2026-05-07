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Eleições 2026

Justiça Eleitoral atinge 158 milhões de brasileiros aptos a votar

Encerramento do prazo, nesta quinta-feira (7/5), marca início da preparação das urnas e da organização oficial do processo eleitoral em todo o país

Os dados mostram a entrada de milhares de jovens no sistema eleitoral - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Os dados mostram a entrada de milhares de jovens no sistema eleitoral - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrou nesta quinta-feira (7/5) o cadastro eleitoral para as Eleições 2026 com mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros aptos a votar. A atualização dos dados marca o fim da etapa de regularização do eleitorado e abre oficialmente a fase de preparação técnica do pleito, que ocorrerá em outubro. O balanço foi apresentado durante sessão da Corte e apontou avanço no uso da biometria, crescimento no número de novos títulos e estabilidade dos sistemas responsáveis pelo atendimento à população.

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Segundo informações divulgadas pela Justiça Eleitoral, cerca de 140 milhões de pessoas já possuem identificação biométrica cadastrada, número que representa 88,78% do eleitorado nacional. A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, afirmou que o fortalecimento da base biométrica amplia a segurança do processo de votação e reduz riscos de inconsistências no cadastro. “A biometria consolida mais proteção ao sistema eleitoral e fortalece a confiança do cidadão”, declarou a magistrada durante a sessão plenária.

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Desde a reabertura do cadastro eleitoral, no fim de 2024, cartórios e postos de atendimento realizaram aproximadamente 15 milhões de procedimentos em todo o território nacional. Entre os serviços mais procurados estiveram revisões cadastrais, emissão do primeiro título, atualização de informações pessoais e transferências de domicílio eleitoral. Os dados também mostram a entrada de milhares de jovens no sistema.

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Antonio Carlos Ferreira, destacou que o encerramento do cadastro representa uma etapa estratégica para a organização do pleito. De acordo com ele, o trabalho envolveu atuação conjunta das corregedorias regionais, zonas eleitorais e equipes técnicas responsáveis pelo funcionamento dos sistemas digitais. “A estrutura conseguiu manter estabilidade mesmo nos períodos de maior procura pelos serviços eleitorais”, afirmou o ministro ao apresentar os números do balanço nacional.

Nos últimos meses, a Justiça Eleitoral também implementou mudanças operacionais para agilizar o atendimento e ampliar o controle sobre os dados do eleitorado. Entre as medidas adotadas estão autenticação biométrica durante o atendimento, análise eletrônica de documentos e reformulação do sistema de autoatendimento on-line. O TSE informou ainda que o Sistema Elo, plataforma responsável pela administração do cadastro eleitoral, operou sem interrupções durante o período de maior demanda, garantindo continuidade nos serviços oferecidos à população.

Com o fechamento do cadastro, o calendário eleitoral entra agora em uma nova fase voltada à definição das candidaturas. Entre 20 de julho e 5 de agosto, os partidos deverão realizar convenções para oficializar nomes e alianças políticas. O prazo para registro das candidaturas termina em 15 de agosto, enquanto a campanha eleitoral começa no dia 16. O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro e, nos casos previstos pela legislação, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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Rafaela Bomfim*

Estagiário

Graduanda de Jornalismo, no IESB. Estagiária na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Por Rafaela Bomfim*
postado em 07/05/2026 17:57
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