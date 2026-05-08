Mendonça autoriza transferência de ex-presidente do BRB para Papudinha

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), para a Papudinha, batalhão administrado pela Polícia Militar. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (08), após manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).
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A decisão do magistrado ocorreu após pedido da defesa, que apresentou a intenção do cliente de firmar um acordo de delação premiada. Na Papudinha, Costa ficará em uma sala de estado-maior. A outra opção de transferência seria a Superintendência da Polícia Federal. Porém, lá está Daniel Vorcaro, dono do Master e outro investigado na operação sobre fraudes no sistema financeiro.
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Os investigadores já trabalham com a hipótese de desvendar o caso sem as colaborações, tendo em vista o avanço das diligências nos últimos dias. Mensagens apreendidas durante a operação Compliance Zero, que também apura fraudes envolvendo o Banco de Brasília (BRB) ajudaram a entender o esquema, inclusive o papel de autoridades com foro por prerrogativa de função.
No entanto, as delações podem ser relevantes para a conclusão de um inquérito mais robusto. A Polícia Federal pedirá a prorrogação das investigações, a fim de aprofundar as informações do caso. Ainda falta avaliar o conteúdo encontrado no celular de Daniel Vorcaro, que manteve conversa com diversos políticos e empresários, que podem se tornar investigados no caso.
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