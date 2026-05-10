Comissão especial ouve Durigan e Boulos sobre fim da escala 6x1

Os ministros devem defender a proposta de redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial - (crédito: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o fim da escala 6x1 realiza, nesta semana, uma série de audiências públicas com integrantes do governo federal, especialistas e representantes de trabalhadores. Entre os convidados estão os ministros Dario Durigan, da Fazenda, e Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, que devem defender a proposta de redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial.

O primeiro a participar será Durigan, em audiência marcada para terça-feira (12/5), às 16h30. O ministro apresentará os estudos econômicos elaborados pela equipe da Fazenda sobre os possíveis efeitos da mudança para empresas, trabalhadores e contas públicas. Também foram convidados para o debate a presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Luciana Mendes Servo, e o professor da Unicamp e diretor do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit), José Dari Krein.

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Na quarta-feira (13/5), às 14h, será a vez de Guilherme Boulos comparecer à comissão. O ministro deve concentrar sua fala nos impactos sociais da redução da jornada e na necessidade de diálogo entre governo, empresários e trabalhadores para viabilizar a medida. A audiência também contará com a participação do presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho, Bob Evaristo Carvalho, e da diretora técnica do Dieese, Adriana Marcolino.

Além dos ministros, a comissão convidou o fundador do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), Rick Azevedo, que se tornou uma das principais vozes em defesa do fim da escala 6x1. O grupo argumenta que o atual modelo compromete a qualidade de vida dos trabalhadores e dificulta o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Os debates ocorrem em meio ao avanço da proposta no Congresso. A comissão especial ainda realizará outras audiências públicas ao longo da semana, incluindo uma discussão sobre experiências de empresas que já adotaram modelos alternativos de jornada. Também estão previstos seminários em São Paulo, na quinta-feira (14), e no Rio Grande do Sul, na sexta-feira (15).

A expectativa é que o relatório do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) seja apresentado em 20 de maio e votado na comissão até o dia 26. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende levar a Proposta de Emenda à Constituição ao plenário ainda neste mês. Atualmente, tramitam em conjunto duas propostas sobre o tema: uma apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), em 2019, e outra protocolada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), no ano passado.