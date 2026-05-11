Afilhado de Kakay assume defesa de Ciro no caso Master

Criminalista Conrado Gontijo é formado pela USP e integra o grupo Prerrogativas - (crédito: Conrado Gontijo)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) definiu o criminalista Conrado Gontijo como novo responsável por sua defesa na investigação que apura suposta relação do parlamentar com o Banco Master. A mudança ocorre após o rompimento com o escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados, liderado pelo advogado Antônio Carlos Almeida Castro.



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A escolha foi confirmada pelo próprio senador nesta segunda-feira (11/5) ao Globo. O novo defensor, no entanto, mantém proximidade com o antigo núcleo jurídico de Ciro. Conrado é afilhado de Kakay e tem ligação histórica com o grupo de advogados que atuava no caso até a semana passada.

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A investigação da PF aponta suspeitas de que Ciro Nogueira teria recebido vantagens financeiras do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em troca de atuação política alinhada aos interesses da instituição financeira. O senador nega irregularidades.

Mais cedo, Kakay divulgou nota afirmando que a saída do escritório ocorreu em consenso e que os motivos da renúncia não poderiam ser detalhados por dever ético e sigilo profissional. Em entrevista ao Correio Braziliense na manhã de hoje, o advogado também negou qualquer desentendimento com o senador.

Conrado Gontijo é formado pela USP, atua na área criminal e integra o grupo Prerrogativas. Ele também é professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).