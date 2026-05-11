Fachin pede que juízes sejam "resilientes" em meio a ataques

"Precisamos ser resilientes diante das incompreensões e dos ataques, por vezes infundados", disse o presidente do STF - (crédito: Luiz Silveira / STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou que os juízes devem ser "resilientes" diante das "incompreensões e ataques" ao Poder Judiciário. A declaração dele ocorreu durante uma sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nesta segunda-feira (11/5).



"Somos profissionais vocacionados. Não desconhecemos as adversidades do nosso tempo. Precisamos ser resilientes diante das incompreensões e dos ataques, por vezes infundados, dirigidos às nossas atividades e às prerrogativas da magistratura", afirmou o magistrado durante uma reunião preparatória para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário.

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De acordo com Fachin, as críticas devem servir para aperfeiçoar as instituições. "Podemos fazer mais e melhor, mesmo em tempo de crises, interrogações e dúvidas. Defender as instituições sem idolatrá-las, produzir confiança pública longe do cinismo ou ingenuidade. É possível, simultaneamente, criticar as instituições para aperfeiçoá-las e preservá-las como patrimônio civilizatório", disse.

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Crise institucional

No entanto, ele destacou que não se pode permitir que a morosidade e a desigualdade fragilizem a confiança nas instituições. "O desafio desse momento é impedir que a morosidade, a desigualdade e a descrença fragilizem a confiança da cidadania nas instituições republicanas", completou.

As declarações do magistrado ocorrem em um momento de crise institucional, diante das revelações de que ministros da Corte tinham relações próximas com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, envolvido no esquema de fraude que deixou um prejuízo bilionário ao Banco de Brasília (BRB).