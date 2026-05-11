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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro escala publicitários com experiência em campanhas nacionais

Publicitários escolhidos pelo senador têm experiência em campanhas eleitorais, relações públicas e marketing institucional

29.04.2026 Ed Alves CB/DA Press. Sabatina no Senado - Jorge Messias / STF Flavio Bolsonaro - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
29.04.2026 Ed Alves CB/DA Press. Sabatina no Senado - Jorge Messias / STF Flavio Bolsonaro - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência da República, definiu um grupo de publicitários para atuar na estrutura de comunicação e marketing da campanha eleitoral. Segundo apurou o Correio, quatro profissionais foram escolhidos para compor a equipe.

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A composição reúne profissionais com passagens por campanhas eleitorais, veículos de imprensa e projetos de marketing institucional em diferentes governos.

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A coordenação de comunicação e marketing ficará sob responsabilidade de Marcello Lopes, fundador da Agência Cálix. Entre os trabalhos realizados pelo publicitário estão projetos para o Banco Regional de Brasília (BRB), para o Ministério da Pesca no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para o governo de Minas Gerais.

A equipe também terá a participação de Alexandre Oltramari, que ao longo da carreira, trabalhou em campanhas de Simone Tebet ao Senado, de Aécio Neves à Presidência da República e de Marconi Perillo ao governo de Goiás. Além de Antonio Costa Neto, conhecido como Toninho Neto, que coordenou a campanha para presidente de Ciro Gomes em 1998 e de Walter Longo - sócio-diretor da Unimark Comunicação e conselheiro do programa O Aprendiz.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 11/05/2026 23:06
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