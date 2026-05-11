Flávio Bolsonaro escala publicitários com experiência em campanhas nacionais

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência da República, definiu um grupo de publicitários para atuar na estrutura de comunicação e marketing da campanha eleitoral. Segundo apurou o Correio, quatro profissionais foram escolhidos para compor a equipe.

A composição reúne profissionais com passagens por campanhas eleitorais, veículos de imprensa e projetos de marketing institucional em diferentes governos.

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A coordenação de comunicação e marketing ficará sob responsabilidade de Marcello Lopes, fundador da Agência Cálix. Entre os trabalhos realizados pelo publicitário estão projetos para o Banco Regional de Brasília (BRB), para o Ministério da Pesca no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para o governo de Minas Gerais.

A equipe também terá a participação de Alexandre Oltramari, que ao longo da carreira, trabalhou em campanhas de Simone Tebet ao Senado, de Aécio Neves à Presidência da República e de Marconi Perillo ao governo de Goiás. Além de Antonio Costa Neto, conhecido como Toninho Neto, que coordenou a campanha para presidente de Ciro Gomes em 1998 e de Walter Longo - sócio-diretor da Unimark Comunicação e conselheiro do programa O Aprendiz.