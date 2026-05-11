Lula chama Eduardo Bolsonaro de "fujão": "Golpe contra o Brasil"

Em relação às críticas de Lula à gestão de Jair Bolsonaro à frente do Planalto, durante a pandemia, foi apontado que o ex-presidente teria sido principal culpado das mais de 700 mil mortes em decorrência da doença - (crédito: Wallison Breno/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “fujão” o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), cassado pela Câmara após se mudar para os Estados Unidos em fevereiro do ano passado. O ataque ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feito nesta segunda-feira (11/5), em discurso realizado na sanção da lei que institui o 12 de março como Dia Nacional em Memória às vítimas da pandemia de convid-19.

Na fala, Lula também ataca a gestão da pandemia de covid feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

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“Bolsonaro (Jair) dizia: 'A pandemia está chegando ao fim e que um pequeno repique pode acontecer. Temos uma pequena ascensão agora que chama de pequeno repique que pode acontecer mas a pressa da vacina não se justifica porque você mexe com a vida das pessoas' disse o presidente. "A fala de Bolsonaro foi feita entrevista publicada no sábado 19 de dezembro de 2020 no canal do YouTube do seu filho aquele fujão que está nos Estados Unidos tentando pregar o golpe contra o Brasil mas ele não parou por aí", afirmou Lula.



Em relação às críticas de Lula à gestão de Jair Bolsonaro à frente do Planalto, durante a pandemia, foi apontado que o ex-presidente teria sido principal culpado das mais de 700 mil mortes em decorrência da doença.

“Só tem sentido lembrar algo do passado se a gente conseguir gravar o nome de quem foi o responsável (pelas mortes na pandemia)”, afirmou Lula, em alusão a Bolsonaro, durante o discurso na sanção da lei que institui a data 12 de março como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Covid-19.

“Eu nunca, pessoalmente, acusei o ex-presidente Jair Bolsonaro porque ele, enquanto presidente, tinha o pressuposto de não ser obrigado a entender de tudo. Ele (Bolsonaro) pelo menos tinha que ouvir quem sabia do assunto. O que eu reivindicava era que ele ouvisse os principais cientistas para que tivesse orientação (de como agir na pandemia)”, completou o presidente, ao criticar médicos e ex-ministros de Bolsonaro que à época corroboraram políticas sem aval da ciência para lidar com a crise sanitária.

“Também foi dito, à época da pandemia, que a vacina contra a covid transformava a pessoa em jacaré, foi apresentada a vacina como algo de mal para as crianças. Se não der o nomes, as pessoas não vão ser conhecidas. temos que dar nome aos bois”, defendeu Lula, novamente em crítica a Jair Bolsonaro.