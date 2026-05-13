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JUDICIÁRIO

Toffoli é eleito para o TSE e assume vaga de Cármen Lúcia

Expectativa é que Toffoli já participe da sessão plenária do TSE prevista para esta quinta-feira (14/5)

Definição ocorreu conforme a tradição de sucessão por antiguidade entre os integrantes da Corte - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Definição ocorreu conforme a tradição de sucessão por antiguidade entre os integrantes da Corte - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Os ministros do Supremo Tribunal Federal escolheram, nesta quarta-feira (13/5), o ministro Dias Toffoli para compor o quadro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A definição ocorreu conforme a tradição de sucessão por antiguidade entre os integrantes da Corte, critério adotado para a formação da representação do STF no tribunal responsável pela organização e fiscalização das eleições no país.

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A expectativa é que Toffoli já participe da sessão plenária do TSE prevista para esta quinta-feira (14), às 10h, ocupando a cadeira anteriormente exercida pela ministra Cármen Lúcia. Com a mudança, o ministro Flávio Dino passará a integrar a Corte Eleitoral como membro substituto.

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O TSE é composto por uma estrutura mista concebida para reunir integrantes de diferentes ramos do Judiciário e da advocacia. O colegiado conta com, no mínimo, sete ministros efetivos, distribuídos entre representantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e juristas indicados para mandato.

Pelas regras de composição, três ministros são escolhidos entre os membros do STF e dois entre os integrantes do Superior Tribunal de Justiça. Além deles, outros dois assentos são ocupados por advogados de reconhecido conhecimento jurídico e reputação ilibada, nomeados pela Presidência da República a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Supremo. Ambos os ministros receberam 9 votos, 90% de aprovação.

O anúncio feito por Fachin, no final da sessão que julgava as ações que discutem a constitucionalidade de dispositivos da Lei 14.611/2023, norma criada para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres no ambiente de trabalho.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 13/05/2026 21:02
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