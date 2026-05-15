Viana pressiona governo por apoio à CPMI do Master: "Quem não deve nao teme"

Parlamentar do PSD afirmou que o governo precisará decidir se apoiará "uma investigação ampla e sem blindagem" ou se continuará "apenas no discurso político" - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Carlos Viana (PSD-MG) afirmou nesta sexta-feira (15/5) que a coleta de assinaturas para a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master chegou ao terceiro dia sem adesão significativa de parlamentares da base governista. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o parlamentar agradeceu o apoio do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que já assinaram o requerimento.

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Segundo Viana, até o momento apenas o senador Fabiano Contarato (PT-ES), integrante da base do governo, aderiu ao pedido de investigação. O parlamentar ressaltou que os líderes do governo no Senado e na Câmara dos Deputados ainda não assinaram o requerimento, assim como os demais congressistas alinhados ao Palácio do Planalto.

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Na publicação no X, Carlos Viana afirmou que o governo precisará decidir se apoiará “uma investigação ampla e sem blindagem” ou se continuará “apenas no discurso político”. O senador também reforçou o argumento de que não haveria motivo para resistência à comissão caso não existam irregularidades a serem escondidas. “Quem não deve, não teme investigação”, escreveu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">COMUNICADO - CPMI DO BANCO MASTER<br><br>3º dia de coleta de assinaturas.<br><br>Cumprimento o Líder da Oposição, Senador <a href="https://twitter.com/rogeriosmarinho?ref_src=twsrc%5Etfw">@rogeriosmarinho</a>, e o Senador <a href="https://twitter.com/FlavioBolsonaro?ref_src=twsrc%5Etfw">@FlavioBolsonaro</a>, que já assinaram o pedido da CPMI.<br><br>Até agora, da base governista, apenas o Senador Fabiano Contarato assinou.<br><br>Os…</p>— Carlos Viana (@carlosaviana) <a href="https://twitter.com/carlosaviana/status/2055275947981439136?ref_src=twsrc%5Etfw">May 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

A articulação para instalação da CPMI ocorre em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal relacionadas ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro. Parlamentares da oposição defendem que a comissão apure suspeitas de fraudes financeiras, vazamento de informações sigilosas e possíveis conexões políticas envolvendo o caso.