Corrida na Esplanada celebra 200 anos da Câmara dos Deputados

O percurso vai passar em frente à rampa do Congresso, ao lado do prédio principal da Câmara, e pelos principais monumentos da cidade - (crédito: PAS Flickr wikimdia commons )

Em comemoração pelos dois séculos de existência da Câmara Federal dos Deputados, será realizada, na manhã de hoje (17/5), uma corrida com a participação de nomes conhecidos da política brasileira e distrital.

Entre as autoridades confirmadas, destacam-se a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. A largada da corrida será a partir das 6h55 na Esplanada dos Ministérios, na altura do Ministério da Saúde.

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O percurso vai passar em frente à rampa do Congresso, ao lado do prédio principal da Câmara, e pelos principais monumentos da cidade. A arena da corrida estará aberta a partir das 5h30, com espaço para guarda-volumes.

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A concentração começa às 6h30, o aquecimento, às 6h45,e a largada de 6h55 será exclusiva às pessoas com deficiência. Já às 7h, será a largada para participantes dos circuitos de 5 km e 10 km, e 7h05, para 3 km. O prazo máximo para participar da largada oficial é de 15 minutos após o início da respectiva modalidade.

A corrida de 200 anos da Câmara contará, ainda, com o Circuito Plenarinho, não competitivo, que terá largada às 9h45. O nome do circuito remete ao programa de relacionamento infanto-juvenil da Câmara, responsável pelo Câmara Mirim e pelo portal Plenarinho.

Deputados inscritos na corrida:

1. Átila Lira (PP-PI)

2. Carlos Veras (PT-PE)

3. Charles Fernandes (PSD-BA)

4. Coronel Assis (PL-MT)

5. Coronel Meira (PL-PE)

6. Da Vitoria (PP-ES)

7. Damião Feliciano (União-PB)

8. Defensor Stélio Dener (União-RR)

9. Delegada Katarina (PSD-SE)

10. Delegado Marcelo Freitas(União-MG)

11. Eduardo Bismarck (PV-CE)

12. Erika Kokay (PT-DF)

13. Júlio César (PSD-PI)

14. Hugo Motta (União-PB)

15. Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL)

16. Kiko Celeguim (PT-SP)

17. Lindbergh Farias (PT-RJ)

18. Lucas Ramos (PSB-PE)

19. Pedro Lucas Fernandes(União-MA)

20. Rafael Prudente (MDB-DF)

21. Reginaldo Lopes (PT-MG)

22. Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

23. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

24. Zeca Dirceu (PT-PR)