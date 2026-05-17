Corrida na Esplanada celebra 200 anos da Câmara dos Deputados

Em comemoração pelos dois séculos de existência da Câmara Federal dos Deputados, será realizada, na manhã de hoje (17/5), uma corrida com a participação de nomes conhecidos da política brasileira e distrital.
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Entre as autoridades confirmadas, destacam-se a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. A largada da corrida será a partir das 6h55 na Esplanada dos Ministérios, na altura do Ministério da Saúde.
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O percurso vai passar em frente à rampa do Congresso, ao lado do prédio principal da Câmara, e pelos principais monumentos da cidade. A arena da corrida estará aberta a partir das 5h30, com espaço para guarda-volumes.
A concentração começa às 6h30, o aquecimento, às 6h45,e a largada de 6h55 será exclusiva às pessoas com deficiência. Já às 7h, será a largada para participantes dos circuitos de 5 km e 10 km, e 7h05, para 3 km. O prazo máximo para participar da largada oficial é de 15 minutos após o início da respectiva modalidade.
A corrida de 200 anos da Câmara contará, ainda, com o Circuito Plenarinho, não competitivo, que terá largada às 9h45. O nome do circuito remete ao programa de relacionamento infanto-juvenil da Câmara, responsável pelo Câmara Mirim e pelo portal Plenarinho.
Deputados inscritos na corrida:
1. Átila Lira (PP-PI)
2. Carlos Veras (PT-PE)
3. Charles Fernandes (PSD-BA)
4. Coronel Assis (PL-MT)
5. Coronel Meira (PL-PE)
6. Da Vitoria (PP-ES)
7. Damião Feliciano (União-PB)
8. Defensor Stélio Dener (União-RR)
9. Delegada Katarina (PSD-SE)
10. Delegado Marcelo Freitas(União-MG)
11. Eduardo Bismarck (PV-CE)
12. Erika Kokay (PT-DF)
13. Júlio César (PSD-PI)
14. Hugo Motta (União-PB)
15. Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL)
16. Kiko Celeguim (PT-SP)
17. Lindbergh Farias (PT-RJ)
18. Lucas Ramos (PSB-PE)
19. Pedro Lucas Fernandes(União-MA)
20. Rafael Prudente (MDB-DF)
21. Reginaldo Lopes (PT-MG)
22. Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
23. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
24. Zeca Dirceu (PT-PR)